Desde hoy, 22 distritos de Lima Metropolitana sufrirán el corte del servicio de agua potable de Sedapal por hasta 96 horas. Detrás de la masiva restricción se encuentra la fase final de un proyecto que busca mejorar el suministro de agua potable para los distritos de Lima sur.

Las obras consisten en dos empalmes a una tubería de 2 metros de diámetro ya instalada para poner en funcionamiento las Líneas de Conducción de Refuerzo de la Matriz Atarjea – Villa El Salvador (VES).

A diferencia de los cortes puntuales que Sedapal realiza todos los días en la capital, esta vez la suspensión simultánea en un total de 522 mil conexiones no consiste en un plan de mantenimiento sino de la puesta en funcionamiento de una línea paralela a la matriz principal que empezó a instalarse hace dos años. Los empalmes, que se ejecutarán en el reservorio Ovni, ubicado en la avenida Túpac Amaru, y en la Cámara de derivación Ford, situada en vía de Evitamiento, están a cargo de Consorcio Miraflores, compuesto por Sigma Contratistas Generales S.A. y Jagui SAC, con un costo final de S/ 67.85 millones (el monto inicial del contrato fue S/ 63.47 millones).

Los empalmes se ejecutarán en el reservorio Ovni, ubicado en la avenida Túpac Amaru, y en la Cámara de derivación Ford, situada en vía de Evitamiento. / Andina

Jorge Rucoba explica que lo que se busca es ampliar la cobertura de abastecimiento para Lima sur, tomando en cuenta el incremento de demanda proyectada al 2050. Actualmente, desde la cámara Ford salen dos tuberías de 1.800 mm hacia Chorrillos y a Villa El Salvador. Ambas son alimentadas desde la Planta de Tratamiento de Agua-La Atarjea por otra línea de 1.800 mm de diámetro. “De una línea de 1.800 mm salen dos de 1.800 mm. Lo que se está haciendo es construir una nueva línea de 2.000 mm de 2 kilómetros de extensión que se ha hecho con una tecnología moderna, mediante tuneladoras. Solo quedan pendiente los dos empalmes”, dijo el último lunes en una presentación ante la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso.

Según Rucoba, el trabajo de ingeniería estaba proyectado para ejecutarse en febrero pasado, pero se paralizó. “Es necesario [hacerlo ahora] antes de que cambie una norma que nos obliga a tener una cantidad de cisternas que no existen en Lima”, dijo.

Para Jorge Alberto Albinagorta, presidente del Capítulo de Ingeniería Sanitaria, Higiene y Seguridad Industrial del Colegio de Ingenieros de Lima, aunque la comunicación de la empresa estatal fue dispersa y poco clara al inicio, la población debe entender que se trata de un proyecto necesario para garantizar cobertura ante el incremento de la densidad poblacional. Se estima que 798 mil personas que viven en Lima no cuentan con el servicio de agua potable. “Es una tubería que alimenta a otras submatrices que llevan agua a varios distritos. Por sus condiciones, el volumen que va a llevar va permitirá mejorar las condiciones de cobertura y presión en los distritos del sur”, indicó a este Diario.

DISTRITOS CON CORTE DE AGUA Los 22 distritos afectados por la interrupción del servicio de agua serán: Barranco, Surquillo, La Molina, Ate, La Victoria, Miraflores, San Isidro, San Luis, El Agustino, Rímac, San Martín de Porres, Cieneguilla, Santa Anita, Villa El Salvador, Independencia, San Juan de Lurigancho, San Borja, Santiago de Surco, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Lurín y Chorrillos. Revisa si la restricción del servicio le afectará ingresando el número de suministro en la plataforma ArcGIS.

El plan de trabajo de Sedapal incluye un lapso máximo de 10 horas (desde las 8 a.m. hasta las 6 p.m.) en la ejecución de las uniones. Sin embargo, el corte del flujo inicia horas antes para asegurar que no haya agua en la zona de trabajo. “Comenzamos a bajar la produccion de la planta a las 6 am, de tal manera que a las 8 am el primer punto, es decir en el OVNI, ya esté en condiciones de trabajar porque no existe flujo de agua”, explicó Rucoba. La reposición iniciará desde mañana y será también de forma progresiva por zonas. De los 22 distritos afectados, el 75% recuperaría el el servicio dentro de las primeras horas del día, otros a las 48 horas, y los lugares más alejados de la obra recuperarán la provisión de agua a las 96 horas.

Fiscalización de Sunass

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) informó que desplegará 15 equipos de fiscalización para asegurar que se cumpla el plan de contingencia que implementará Sedapal durante el corte masivo de agua.

José Luis Patiño, gerente de la Dirección de Usuarios de Sunass, detalló a RPP TV que los equipos de fiscalización estarán ubicados en los 102 puntos de distribución gratuita de agua que ha establecido Sedapal durante los días que dure la restricción. Además, verificarán las rutas que los 95 camiones cisterna van a realizar en puntos críticos, como centros de salud, hospitales, bomberos, comedores populares, entre otros.

Como parte de su labor de verificación, Sunass ha implementado la línea de atención al usuario 1899 y el número de WhatsApp 16143180, que permiten a los usuarios comunicarse y enviar información gráfica relacionada con los cortes de agua. El servicio de orientación y de recojo de denuncias funcionará de 8 a.m. a 10 p.m. durante los cuatros días que durará el corte.

Según la información proporcionada por Sedapal a Sunass, se estima que en el primer día de corte (24 horas) se verán afectadas 522 mil conexiones. En el segundo día (48 horas) serán 466 mil conexiones, mientras que las conexiones afectadas por cortes superiores a 48 horas serán de 117 mil.