Varios trabajadores de Sedapal realizan una marcha en Cercado de Lima para exigir al presidente de la República, Martín Vizcarra, que cumpla su palabra de no privatizar dicha empresa pública.

La secretaria general el Sindicato de Trabajadores de Sedapal, Luisa Eyzaguirre, indicó que los trabajadores exigen la derogatoria inmediata del D.S. 214-2019-EF que, según ella, privatiza Sedapal y pone a la venta al sector privado hasta el 100% de las acciones de las empresas del estado.

Explicó que pese a que el presidente Martín Vizcarra dijo anteriormente que la empresa Sedapal no iba a ser privatizada, el mencionado decreto se mantiene vigente.

Una delegación del sindicato espera llegar hasta Palacio de Gobierno. (Foto: Frente Amplio)

“Si dice que no se va a privatizar, le tomamos la palabra y que proceda de forma inmediata a derogar, pero han pasado más de dos meses que ha manifestado eso. No hubo política de puertas abiertas ni diálogo, no hemos sido recibidos en ninguna instancia”, indicó en Canal N.

Agregó que una delegación del sindicato estaría visitando Palacio de Gobierno, por lo que esperan ser atendidos por el presidente Vizcarra.

Sucede ahoritita: El Sindicato Único de Trabajadores de SEDAPAL marcha por el centro de Lima pidiéndole a Martíb Chincheros que no privatice el agua. pic.twitter.com/yVblz0ggvX — Injusticia2 (@deslengua_2) November 28, 2019

A través de un comunicado, el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe) descartó la privatización y venta de acciones de Sedapal.

La institución sostuvo que el D S N° 214-2019-EF, que regula la participación del sector privado en empresas públicas, no aplica a la empresa de agua y alcantarillado.

En un informe que el Fonafe envió al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, (MVCS) se indica que la norma “no contempla la posibilidad de una privatización para Sedapal ni para alguna otra empresa que cuente con un porcentaje mayoritario de accionariado estatal”, tampoco comprende “el supuesto de que un inversionista privado adquiera la mayoría de las acciones" de esa entidad.

(Video: Canal N)