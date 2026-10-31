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Resumen

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La Atarjea se prepara para activar acciones y protocolos ante el FEN. Foto: Julio Reaño/GEC
La Atarjea se prepara para activar acciones y protocolos ante el FEN. Foto: Julio Reaño/GEC
Por Abby Ardiles

En 2017, durante El Niño Costero, la elevada turbidez del río Rímac obligó a suspender la captación de agua y provocó interrupciones del servicio en Lima y Callao. En enero, los cortes alcanzaron a 26 distritos y, en marzo, una nueva emergencia afectó a 27. Seis años después, las lluvias asociadas al ciclón Yaku volvieron a poner en evidencia los riesgos que representan los huaicos y el arrastre de sedimentos para el abastecimiento de la capital con la restricción del servicio.

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