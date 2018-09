Varias zonas de Manchay no tendrán el servicio de agua potable este miércoles, 12 de setiembre, debido a que Sedapal realizará trabajos de mejoramiento en reservorios y cisternas.



El corte del suministro de agua será desde 8 a.m. hasta 8 p.m., por lo cual deberán los vecinos tendrán que tomar sus previsiones para no afectar sus actividades diarias.

Sedapal detalló que las zonas donde no habrá abastecimiento de agua serán la Asociación de Vivienda Virgen de Chapi Manchay y los asentamientos humanos Portada de Manchay y Ampliación, y Portada de Manchay II.