El exfutbolista peruano Luis ‘Cuto’ Guadalupe recibió la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 este sábado en el local de inmunización situado en la Playa Miller del Seguro Social de Salud (Essalud). La inmunización forma parte de la segunda jornada de la vacunatón que se desarrolla en Lima y Callao desde hoy, y culminará el domingo 18.

“Estoy aquí vacunándome gracias a la fe. Me da gusto que la gente haya recobrado esa fe. Ahora los peruanos tenemos más fe que nunca y con la fe en la vacuna. Es algo que, yo sinceramente de acá cuándo me vacunaré porque tengo 45 años, y ahora miren y estoy acá y es como un sueño hecho realidad. Doy gracias a Dios y a Essalud que pensaron en mí y ya tengo mi primera vacuna”, declaró para TV Perú.

MÁS INFORMACIÓN | Cuán necesaria es una tercera dosis y otras 3 incógnitas que han surgido durante la vacunación

“He salido de la casa como cuando salía rumbo a un partido con la bendición de mi mamá, la mujer que tanto amo. Gracias a ustedes por este día especial por este día que queda en el recuerdo”, señaló Guadalupe.

null null

El exfutbolista recordó la importancia de la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. “No hay primera sin segundas como dicen. Estaba nervioso porque pensé que me iba a doler la vacuna, pero no he sentido dolor, solo un picotón”, agregó.

‘Cuto’ Guadalupe contó lo difícil que fue afrontar los primeros meses de la pandemia del COVID-19 junto a su familia y envió un mensaje a la población para que mantenga el compromiso de cumplir las medidas a fin de luchar contra la propagación de este virus. “Solo dependerá de todos los peruanos que todo esto pase. Debemos estar unidos. Para mí estar acá y escoger esa frase es que lo dije en un momento tan especial. Ahora la fe en la vacuna”, remarcó.

REVISA AQUÍ | Vacuna COVID-19: 5 claves para entender el debate sobre una posible tercera dosis

Vale mencionar que la Playa Miller, donde fue vacunado el exfutbolista, es uno de los ocho vacunatorios que Essalud ha puesto a disposición de esta gran jornada denominada vacunatón que se realiza para acelerar el proceso de inmunización contra el COVID-19.

Luis Guadalupe recibió la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 en Playa Miller de Essalud, en Lince | Foto: Hugo Curotto / @photo.gec

La felicidad del 'Cuto' Guadalupe al ser vacunado con su primera dosis contra el COVID-19 | Hugo Curotto / @photo.gec

Otros puntos de vacunación de Essalud para la vacunatón

En el caso de Essalud se han dispuesto los siguientes puntos de vacunación: CC. Plaza Norte, Fortaleza Real Felipe, Playa Miller, Polideportivo San Isidro, Estadio Municipal de Surquillo, Centro de Vacunación Aljovín, San Isidro Labrador y Estadio Monumental.

Actualmente el Seguro Social de EsSalud cuenta con 10 Centros de Vacunación, un Servicio de Vacunamóvil en Lima y Callao y 134 Centros de Vacunación en todas sus Redes Asistenciales de provincias. El promedio de vacunación diaria es de 25,000 personas.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Este sábado 17 y domingo 18 de julio se realizará la segunda vacunatón, la cual, a diferencia de la primera, ampliará el rango etario que podrá vacunarse. (Fuente: América TV)