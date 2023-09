Con el propósito de combatir la ola de delincuencia y criminalidad que va en aumento en el país, el pasado 19 de setiembre, el Gobierno oficializó el estado de emergencia en San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, así como otros distritos de Sullana (Piura). En relación a ello, el teniente alcalde de Lima Renzo Reggiardo se reunió este jueves con alcaldes de varios distritos de la capital y oficializaron el pedido al Ejecutivo de extender esta medida a todos los distritos de Lima Metropolitana, a fin de tener la presencia de las Fuerzas Armadas en dichas jurisdicciones.

Reunión se llevó a cabo como parte de una sesión de emergencia de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Lima. Además de evaluar la propuesta de declarar el estado de emergencia en Lima Metropolitana, en ella también se abordaron temas relacionados con los operativos, intervenciones y la actual situación de violencia de bandas criminales en la ciudad.

Los alcaldes presentes suscribieron un pronunciamiento aceptando estar de acuerdo con 4 puntos que en él se señalan:

1) Brindar el respaldo a este acuerdo aprobado por el Concejo Metropolitano con el voto unánime de los regidores el pasado 15 de setiembre, por el cual se autoriza al alcalde Rafael López Aliaga para que solicite al Mininter se gestione la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional, en favor de la seguridad ciudadana, en los 43 distritos de la provincia de Lima.

2) Repudiar la violencia en todas sus formas y manifestaciones, principalmente la de los delincuentes que ponen en peligro la vida, integridad y salud de las personas, manteniendo en zozobra a los ciudadanos,

3) Exhortar al Poder Ejecutivo para declarar en emergencia a Lima Metropolitana y autorizar la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional en los 43 distritos de la capital.

4) Poner a disposición los recursos de los servicios de Serenazgo Municipal de los distritos de Lima Metropolitana para coadyuvar en la labor por la seguridad ciudadana que desarrolle la Policía Nacional con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

“Quiero agradecerles porque han firmado y se han sumado todos a este pronunciamiento. Es importante mostrarnos unidos como representantes de una ciudad que alberga a cerca de 11 millones de compatriotas. Sabemos que esta medida no es suficiente, está claro, pero tiene que mandar una señal clara a la población de que las autoridades estamos a la altura y no vamos a perder la batalla. Al gobierno central le decimos que la pelota está en su cancha“, dijo Reggiardo durante la sesión.

Fueron 33 las autoridades que participaron de la cita y acordaron dicho pedido:

Rubén Cano (La Victoria), Ricardo Pérez (San Luis), Elogio Huayhua (Punta Negra), Olimpio Alegría (Santa Anita), Delia Castro (San Juan de Miraflores), Marco Álvarez (San Borja), Luis Felipe de la Mata (Breña), Jessica Vargas (Barranco), Cintia Mercedes Loayza (Surquillo), Néstor de la Rosa (Rímac), Francis Allison (Magdalena), Felipe Castillo (Los Olivos), Guido Iñigo Peralta (Villa El Salvador), Emilio Alberto Chávez (Cieneguilla), Enrique Cabrera (Pachacámac), Nancy (Vizurraga) San Isidro, Francisco Vidal (Ate), Pablo Mendoza (Carabayllo), Sergio Baigorria (Chaclacayo), Richard Soria (El Agustino), Alfredo Reynaga (Independencia), Esteban Uceda (La Molina), Oswaldo Vargas (Lurigancho-Chosica), Mónica Tello (Pueblo Libre), Carlos Fernández (Punta Hermosa), August Carabajal (San Bartolo), Hernán Sifuentes (San Martín de Porres), Alberto Monteverde (Santa María del Mar), George Robles (Santa Rosa), Carlos Bruce (Surco), Fernando Velasco (Chorrillos), Jesús Maldonado (San Juan de Lurigancho) y Jackeline Cartolin (Santa María de Huachipa).

(Foto: Municipalidad de Lima)

En diálogo con El Comercio, Renzo Reggiardo ya había calificado como “un error” declarar en emergencia solo a dos distritos de Lima Metropolitana, pues consideró que la delincuencia no tiene fronteras y que actualmente toda la capital se encuentra a merced de cualquier acto delictivo. Sostuvo que para contrarrestar el avance de la inseguridad es necesario desplegar un contingente militar que apoye el trabajo policial, pero que esto se tiene que aplicar en toda una región determinada.

“A mí me parece, y es una crítica constructiva, que es una medida efectista, pero no necesariamente una medida efectiva. Nuestra ciudad de Lima no tiene puertas de entrada ni de salida de los distritos, la delincuencia está enquistada en la ciudad capital, una ciudad que alberga alrededor de 11 millones de compatriotas. Los delincuentes actúan impunemente sin discriminar el distrito”, dijo.

El teniente alcalde de Lima explicó que lo que podría ocasionar esta medida tomado por el Gobierno es que la delincuencia migre hacia otros distritos que no cuenten con un buen resguardo policial y militar.

LEE TAMBIÉN: Alcaldes de Lima Norte piden al Gobierno declarar en estado de emergencia sus distritos

Por otro lado, la alcaldesa de San Isidro, Nancy Vizurraga, respaldó la propuesta de solicitar el apoyo de las Fuerzas Armadas para combatir la inseguridad ciudadana en Lima Metropolitana. Señaló la importancia de tener a los militares en las calles para apoyar a la Policía Nacional en su lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.

“Saludo y estoy de acuerdo con la solicitud que hizo el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, al Concejo Municipal y la aprobación de que puedan salir las Fuerzas Armadas a apoyar de manera disuasiva y de prevención”, comentó.

En tanto, por la tarde, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se pronunció sobre la salida de las Fuerzas Armadas a las calles y mencionó que se debería disponer de las tanquetas del Ejército para que sean puestas en las zonas con mayor incidencia delictiva. “En vez de tener a tanquetas guardadas que mejor salgan a las calles, que protejan los activos críticos”, sostuvo.

Distritos que no están de acuerdo

Entre los distritos que no han mostrado estar a favor de este pronunciamiento se encuentran Comas, Carmen de La Legua, entre otros. En conversación con El Comercio, el gerente del área de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Comas, Alberto Jordán, sostuvo que dicha jurisdicción no necesita de un estado de emergencia.

“Gracias a la gestión de nuestro alcalde Ulises Villegas, se ha administrado una política que ha permitido enfrentar diversas problemáticas. Por ejemplo, la clausura de burdeles que refugiaban mafias y la prohibición de licor clandestino. Además, hemos empezado a patrullar las calles con mayor frecuencia”, comentó.

(Foto: Andina)

Añadió que, al retirar a las mafias de Comas, estas se dirigirán a otros distritos. Por ello, aunque resaltó que la incidencia de delincuentes ha bajado en la zona, es importante observar el panorama completo. “Nuestro patrullaje está conformado por 14 vehículos y 56 motos; además de 450 serenos”, dijo.

En el caso de Carmen de La Legua, a través de un comunicado compartido a este Diario, la gerencia municipal señaló que las posibilidades de que exista un estado de emergencia en el distrito son muy bajas. “Este es uno de los distritos con menor tasa delincuencial (...). Nosotros en este momento, no estamos para solicitar un estado de emergencia”, precisó.

La medida anunciada por el Gobierno busca hacerle frente al crimen organizado y la delincuencia.

En tanto, el alcalde de Ventanilla, Jhovinson Vásquez, dijo que en su momento ha estado de acuerdo con implementar un estado de emergencia. “Todavía hay robos, pero los índices de delincuencia han bajado desde el mes de junio, a diferencia de otros distritos como SJL donde todo se ha desbordado. En ese distrito, el tema va más allá de capturas, hay bandas organizadas”, agregó.

Mencionó que se ha puesto a todo el equipo de logística a disposición de la municipalidad para seguir realizando intervenciones y patrullajes de manera frecuente. “De todas maneras, creemos que los distritos requieren apoyo por parte del Gobierno Central”, acotó.

Otro municipio que no ha suscrito el pronunciamiento de los demás alcaldes es Villa María del Triunfo. La comuna informó que está analizando junto al área legal y de Seguridad Ciudadana si es necesario tomar esta medida en el distrito. “Podemos tener muchas ganas, pero siempre se debe actuar bajo un marco legal determinado antes de emitir un pronunciamiento”, agregó.

Piden declarar en emergencia a Lima Norte

Este jueves, los alcaldes de los distritos de la mancomunidad de Lima Norte, conformado por Los Olivos, Santa Rosa, Independencia, Ancón y Puente Piedra, informaron que se reunieron para solicitar al Gobierno de Dina Boluarte se les declare también en estado de emergencia ante la creciente ola delincuencial y criminalidad que azota la capital.

Felipe Castillo, burgomaestre de Los Olivos, señaló que ya enviaron de manera oficial este pedido para que se pueda incorporar a las Fuerzas Armadas dentro del plan de seguridad ciudadana y potenciar la investigación criminal. Basó su exigencia en que su jurisdicción limita en gran medida con San Martín de Porres, donde sí rige actualmente el estado de emergencia, y que es posible que la delincuencia que azota ese distrito migre a Los Olivos.

“Va a ocurrir el efecto globo, ‘aplastas a un lado’ y los delincuentes irán a distritos aleñados. Ya están asentados organizaciones criminales internacionales como el ‘Tren de Aragua’, ‘Los hijos de Dios’, que han sido capturados, pero tienen más recursos y logística”, expresó.

Al ser consultado sobre las restricciones que abarca el estado de emergencia (prohibición de eventos sociales y espectáculos desde las 00:00 horas hasta las 04:00), Castillo dijo que dicha disposición perjudica a los emprendimientos y negocios de distritos comerciales como Los Olivos. Resaltó quela idea es que se recorten los derechos de los delincuentes y no de la población.

Por su parte, el alcalde de Santa Rosa destacó que pese a contar con pocos recursos continúan enfrentando la delincuencia, sin embargo, dijo que esta “ya está ganando”. “A pesar que estamos alejados de San Martín de Porres, no queremos que llegue por el puerto de Chancay. No contamos con una central de videovigilancia pese a que tenemos un proyecto aprobado por el MEF”.

Segundo día del estado de emergencia

En el segundo día del estado de emergencia, agentes de la Policía Nacional fueron desplegados desde la madrugada en puntos estratégicos de San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres. En la mayoría de los casos, los efectivos, principalmente del Escuadrón Verde, intervinieron a las personas que circulaban por las calles para solicitar sus documentos y verificar posibles requisitoriados.

En esa línea, algunos vecinos de ambos distritos afirmaron notar una menor presencia policial en las calles, pese a haber transcurrido solo dos días de la medida tomada por el Gobierno. Señalaron haber visto solo patrulleros en algunos puntos, como estaciones del tren y avenidas principales, pero no en otras zonas.

(Foto: Andina)

En tanto, el comandante general de la Policía Nacional, Jorge Angulo, indicó que gran parte de la flota vehicular (motos y autos) de la institución está desgastada o prácticamente inoperativa, lo que impide un mejor desempeño en zonas que reclaman mayor seguridad.

“Esto no es solo un tema de voluntad. Estamos actuando, creo que en los próximos meses revertiremos la situación de falta y escases de vehículos para patrullaje”, puntualizó.