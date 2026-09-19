Los seis menores de edad de 5to de secundaria del Liceo Naval permanecerán internados en Maranguita. (Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec)
Los seis menores de edad de 5to de secundaria del Liceo Naval permanecerán internados en Maranguita. (Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec)
Por Redacción EC

Los seis estudiantes del Liceo Naval Almirante Guise pasaron su primera mañana internados en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido popularmente como Maranguita. El personal de la Policía Nacional del Perú ejecutó el traslado de los adolescentes hacia el recinto del distrito de San Miguel durante la noche del viernes 18 de setiembre.

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