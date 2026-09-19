Los seis estudiantes del Liceo Naval Almirante Guise pasaron su primera mañana internados en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido popularmente como Maranguita. El personal de la Policía Nacional del Perú ejecutó el traslado de los adolescentes hacia el recinto del distrito de San Miguel durante la noche del viernes 18 de setiembre.

Los menores ingresaron al módulo de acogida y aislamiento del establecimiento para cumplir con un periodo inicial de adaptación institucional. Personal del centro de rehabilitación evaluaron la condición médica y psicológica de cada uno de los seis implicados.

Durante la mañana siguiente, del sábado 19 de setiembre, varios familiares de los escolares acudieron desde muy temprano a las inmediaciones del centro juvenil ubicado en la avenida La Paz. Los parientes solicitaron información sobre los horarios y trámites de visita en la puerta principal del local.

Encargados del Programa Nacional de Centros Juveniles explicaron a los padres que el régimen de visitas exige procedimientos estrictos de registro. Las autoridades requirieron una evaluación previa por parte de la asistenta social y la psicóloga del recinto para autorizar los encuentros.

Por su parte, la policía liberó a cuatro de los diez adolescentes retenidos inicialmente al no encontrar participación directa en el hecho violento. Estos cuatro estudiantes afrontarán el proceso de investigación en libertad pero bajo medidas de protección a favor del alumno afectado.

Poder Judicial dicta cuatro meses de internamiento por caso Liceo Naval

El Tercer Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó cuatro meses de internamiento preventivo contra los seis acusados. La jueza Roxana Palacios Yactayo dispuso la medida cautelar máxima con el fin de asegurar la presencia de los menores durante las pesquisas.

#LoÚltimo Tercer Juzgado de Familia de la @CSJdeLima ordenó 4 meses de internamiento preventivo para los seis escolares del colegio Liceo Naval investigados como autores de la infracción contra la libertad sexual -violacion sexual, en agravio de uno de sus compañeros de escuela. pic.twitter.com/S2SvWNkVKG — Corte Superior de Justicia de Lima (@CSJdeLima) September 19, 2026

La Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro fundamentó el requerimiento legal con actas de intervención policial y exámenes del Instituto de Medicina Legal. El fiscal provincial Mariano de la Torre Hernández presentó la declaración del agraviado de 16 años obtenida mediante la prueba de cámara Gesell.

La denuncia por el delito contra la libertad sexual ocurrió tras el retorno de un torneo deportivo escolar el pasado 15 de setiembre. Los seis alumnos de quinto año de secundaria investigados, así como los cuatro liberados y la víctima que denunció el hecho son alumnos de 4to y 5to de secundaria del Liceo Naval.