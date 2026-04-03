En un despliegue de fe que desafió las altas temperaturas de la capital, Mario Valencia, conocido popularmente como el ‘Cristo Cholo’, lideró este Viernes Santo la escenificación de la Pasión de Cristo.

El recorrido, que inició en el Teatro Municipal, marcó el punto culminante de la Semana Santa 2026 tras cuatro décadas de tradición ininterrumpida.

A sus 68 años, y tras haber superado un accidente que limitó sus actividades previas, como la tradicional visita a las siete iglesias, Valencia emprendió el ascenso hacia la cima del cerro San Cristóbal.

Con una cruz de 90 kilos sobre sus hombros, el actor recorrió las calles del Centro Histórico escoltado por una multitud de devotos y turistas.

“La voluntad y el compromiso que tengo con el Señor es lo que me impulsa. Le pido que me dé fuerzas y fortaleza para lograr llegar hasta la cumbre. También pido por la paz en el mundo y el pueblo peruano”, afirmó Valencia a la agencia EFE antes de iniciar el Vía Crucis.

Cobertura de la masiva afluencia de visitantes en Atocongo durante Semana Santa. Reportaje que documenta la congestión vehicular, aglomeración de personas, presencia de autoridades de tránsito y la experiencia de pasajeros y familias disfrutando de un descanso lejos de Lima.

En esta edición, el trayecto contó con el acompañamiento especial de las “Marianas”, hermanas devotas del Señor de los Milagros.

La procesión avanzó desde la Catedral de Lima hacia el distrito del Rímac, donde la representación finalizó con la crucifixión simbólica en la cumbre más emblemática de la ciudad, consolidándose una vez más como el acto central de la religiosidad popular peruana.

*Con información de EFE