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Lima 03 de marzo 2026 | Tradicional vía crucis del Cristo Cholo en el cerro San Cristóbal por Semana Santa | Fotos: Julio Reaño/@photo.gec
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Semana Santa 2026
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Por Redacción EC

En un despliegue de fe que desafió las altas temperaturas de la capital, Mario Valencia, conocido popularmente como el ‘Cristo Cholo’, lideró este Viernes Santo la escenificación de la Pasión de Cristo.

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