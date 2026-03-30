La Se m ana Santa se desarrollará este año en un contexto especial, ya que habrá elecciones generales en los siguientes días, por lo que se espera una m ayor m ovilización de personas desde y hacia Li m a . La festividad religiosa se celebrará el 2 y 3 de abril, mientras que los comicios se realizarán el 12 de abril. Por ello, las autoridades han anunciado una serie de acciones para brindar seguridad en las calles y vías.

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La seguridad en las calles

En un contexto en que los ataques de los extorsionadores y delincuentes se han intensificado en las últimas semanas, el comandante general de la Policía Nacional del Perú, general PNP Óscar Arriola, detalló que unos 50 mil agentes serán desplegados en todo el país desde el 29 de marzo hasta el 5 de abril para brindar seguridad y protección, así como efectuar acciones de inteligencia. Unos 27 mil agentes tendrán a su cargo el control en Lima, especialmente en iglesias, rutas de procesiones, espacios públicos, sitios turísticos y terminales de transporte. Se hará un trabajo especial en los 27 distritos en los que se registra un mayor índice delictivo y criminal.

Las autoridades han dispuesto que 27 mil policías vigilen Lima durante Semana Santa. (Foto: Gestión del Riesgo de Desastres de la MML/X)

Arriola remarcó que a la labor de la Policía se sumarán los bomberos y serenos, mientras que las Fuerzas Armadas apoyarán en las zonas declaradas en estado de emergencia.

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Por su parte, el ministro del Interior, José Zapata, informó que, de los 5.600 agentes PNP que egresaron de manera reciente de las escuelas policiales para reforzar la seguridad ciudadana, unos 1.400 serán distribuidos en la capital. Remarcó que el personal policial estará ubicado en los sitios más concurridos durante las festividades de Semana Santa.

Se espera que 1.9 millones de personas, entre turismo interno y turismo receptivo, se movilicen en Semana Santa, señaló el titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), José Reyes.

El plan del Gobierno apunta a intensificar los patrullajes a pie, motorizados y vehiculares, así como los operativos de alcoholemia y control vial en puntos estratégicos. Se pondrá especial énfasis en 195 puntos de alta concurrencia ubicados en el Centro de Lima, entre ellos parroquias, iglesias y centros comerciales.

La situación de la Panamericana Norte y Sur

La Panamericana Norte, en el sector correspondiente a Lima Metropolitana, colapsa los fines de semana de cada verano y en los feriados largos, advirtió el alcalde de Ancón, Samuel Daza, a El Comercio, ya que se registra un gran flujo vehicular, pues los limeños optan por visitar las playas del norte de la capital o ciudades más alejadas en dichas fechas.

El burgomaestre remarcó que en los últimos meses la congestión vehicular se ha acentuado en la Panamericana Norte debido a que la carretera Néstor Gambetta, que conecta con el Callao, fue cerrada y por las operaciones del puerto de Chancay.

Además, indicó que la Panamericana Norte ya no puede albergar la carga vehicular que tiene actualmente, incluso, según dijo, esa situación ha llevado a que el puente Chillón, ubicado en Puente Piedra, tenga que soportar más tránsito de vehículos para que el que fue diseñado, por lo que se encuentra debilitado. Dicha infraestructura se convierte en un cuello de botella, ya que solo tiene dos carriles de ida y de vuelta.

Las vías de Lima colapsan durante los feriados largos. (FOTO: GEC) / JORGE CERDAN

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La Panamericana Sur

Como parte del Plan Verano 2026, la Municipalidad de Lima dispuso el cambio de sentido en la Panamericana Sur para facilitar el retorno masivo de los vehículos hacia Lima los fines de semana. La medida se ha venido aplicando desde las 16:00 horas hasta las 20:00 horas de cada domingo, en el tramo de la playa Santa María del Mar y el puente Atocongo. La disposición estará vigente el domingo 5 de abril con motivo del feriado largo por Semana Santa.

El plan implica invertir el sentido de dos carriles en dirección de norte-sur, habilitando un total de 5 carriles de regreso a Lima y un carril de salida rumbo al sur. Este último carril se desvía completamente por la antigua Panamericana Sur, a la altura del puente vehicular Arica.

Esta disposición reduce, según la MML, el tiempo de viaje en este tramo de una hora y treinta a sólo 45 minutos. Los vecinos y conductores que se desplazan por la Panamericana Sur pueden observar en tiempo real el estado del tránsito vehicular en el canal de YouTube de Emape (https://www.youtube.com/watch?v=ibSLDAROTX4) y reportar incidencias en la vía a través de la Central de Emergencias 939561906.

Además, la Municipalidad de Lima estableció, desde el 21 de febrero, la implementación del reordenamiento de vehículos de carga pesada y mercancías en la Panamericana Sur, en el tramo comprendido entre la avenida El Derby y el puente Conchán.

De esta forma, los camiones deberán circular exclusivamente por el carril derecho y el carril contiguo más próximo en el tramo mencionado, quedando estrictamente prohibida su circulación por el carril izquierdo y su contiguo inmediato. La comuna ha desplegado personal con cinemómetros para hacer cumplir la norma.

La MML indicó que los choferes pueden desviarse, en el sentido de sur a norte, a la altura del puente Conchán con dirección a la antigua Panamericana Sur, siguiendo por la Av. Pedro Miotta hasta el Mall del Sur, para su reincorporación a la Panamericana Sur.

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El despliegue de la MML para evitar incidentes

El Centro de Lima será una de las zonas más concurridas en Semana Santa, ya que la Municipalidad de Lima prevé la llegada de 100 mil visitantes, por lo que la comuna informó que, para detectar y controlar incidentes, cuenta con 444 cámaras de videovigilancia y 15 drones para vigilancia aérea, así como 800 serenos en patrullaje y 300 fiscalizadores para el control del comercio ambulatorio.

Además, pidió a los vecinos a tomar en cuenta que la Gerencia de Movilidad Urbana cerrará calles en el Centro Histórico del 2 al 5 de abril, con restricción vehicular total en el Damero de Pizarro de 7 a. m. a 10 p. m. Habrá presencia de inspectores para garantizar el orden en el tránsito. Además, la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres de la MML desplegará su personal por las calles del Centro Histórico durante las procesiones, recorridos de las siete iglesias y otras actividades programadas.

La Municipalidad de Lima, informó que, tras la inspección a 36 iglesias ubicadas en el Cercado de Lima, se verificó que 21 templos cumplen con las condiciones necesarias para recibir al público. Se verificó aspectos clave, como el estado de las instalaciones eléctricas, la señalización de rutas de evacuación, el control de aforo y la operatividad de los extintores.

Entre las parroquias e iglesias que pueden recibir visitantes están:

• Parroquia El Sagrario de Lima

• Basílica Catedral de Lima

• Basílica Menor de Santo Domingo

• Iglesia Nuestra Señora de la Soledad

• Basílica Menor de La Merced

• Parroquia Santo Toribio – La Inmaculada

• Parroquia San Marcelo

• Basílica Santa Rosa de Lima

• Santuario del Señor de los Milagros de Las Nazarenas

• Iglesia Jesús, María y José

• Parroquia Sagrado Corazón de Jesús – Los Huérfanos

• Parroquia San Pedro

• Iglesia Santísima Trinidad

• Basílica y Convento de San Francisco

• Iglesia Nuestra Señora de la Buena Muerte

• Parroquia Santa Ana

• Iglesia Nuestra Señora de Cocharcas

• Santuario de Nuestra Señora del Carmen

• Iglesia Sagrados Corazones – Recoleta

• Iglesia Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús

• Santuario Virgen de Lourdes

Fiscalización en las carreteras

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) planea ejecutar más de 1.500 acciones en carreteras, terminales y puntos estratégicos, priorizando la prevención de riesgos y el acompañamiento a los pasajeros para que efectúen un viaje seguro durante Semana Santa. Para ello, desplegará hasta el 6 de abril unos 900 inspectores en campo, quienes desarrollarán acciones en coordinación con la Policía de Carreteras.

El personal de la Sutran estará ubicado de manera permanente en los principales puntos de entrada y salida de Lima, como Ancón, Pucusana y Corcona, ya que son considerados estratégicos, pues registran un alto flujo vehicular durante fines de semana y feriados.

Personal de Sutran realizará fiscalización en las carreteras durante Semana Santa.

Los inspectores fiscalizarán a buses de transporte interprovincial, vehículos de carga y unidades particulares, verificando aspectos clave como la habilitación del servicio, la documentación, el respeto de los límites de velocidad y las condiciones técnicas de las unidades.

La labor de la Sutran también se enfocará en detectar el transporte informal, ya que representa una amenazas para la seguridad de los usuarios, así como el uso del cinturón de seguridad y el adecuado embarque de pasajeros en puntos autorizados.

Restricción en la Carretera Central y las vías alternas

A fin de reducir la congestión vehicular en la Carretera Central durante el feriado largo por Semana Santa, el MTC informó sobre la habilitación de cinco vías alternas que permitirán mantener la conectividad entre la costa y la sierra central. Las rutas son las siguientes:

• Ruta 1: Óvalo Río Seco – Sayán – Oyón – Ambo (Para vehículos livianos y pesados hasta 3 ejes)

• Ruta 2: Huaral – Acos – Huayllay – Desvío Cochamarca – Desvío Cerro de Pasco (Solo vehículos livianos) • Ruta 3: Lima – Canta – Huayllay – Desvío Cochamarca – Desvío Cerro de Pasco (Para vehículos livianos y pesados hasta 3 ejes) • Ruta 4: Cañete – Lunahuaná – Desvío Yauyos – Huancayo (Para vehículos livianos y pesados hasta 3 ejes, excepto buses de dos pisos)

• Ruta 5: Pisco – Pámpano – Rumichaca – Plazapata – Huancavelica – Izcuchaca – Huancayo (Para vehículos livianos y pesados hasta 2 ejes)

Estas son las vías alternas a la Carretera Central que promueve el MTC.

El MTC también dispuso la restricción temporal del tránsito de vehículos de carga pesada en la Carretera Central, con el objetivo de aliviar la congestión durante estas fechas.

La medida se aplicará a unidades con más de 3.5 toneladas de peso bruto vehicular, en el tramo comprendido entre el kilómetro 19 (Ñaña) y el kilómetro 145 (centro poblado de Pucará). La restricción regirá desde las 20:00 horas del miércoles 1 de abril hasta las 08:00 horas del jueves 2 de abril, y el domingo 5 de abril desde las 10:00 horas hasta las 20:00 horas.

No obstante, la disposición no alcanzará a vehículos de emergencia, como unidades policiales, ambulancias, compañías de bomberos, grúas, ni a aquellos destinados al transporte de ayuda humanitaria o a labores de liberación y habilitación de vías.

El MTC recomendó a los usuarios consultar el Visor de Emergencias Viales del MTC (https://saecoe.mtc.gob.pe/visor) para verificar el estado de las carreteras y posibles restricciones en tiempo real antes de emprender su viaje.

Viajes se duplican y las playas lideran como principal destino en Semana Santa

La movilidad en el país experimenta uno de los picos más altos del año durante Semana Santa, de acuerdo con data interna de inDrive a la que accedió El Comercio. La demanda de servicios de transporte llega a incrementarse hasta en 200% en órdenes y 100% en viajes realizados, en comparación con semanas regulares, informó la empresa.

Remarcó que este crecimiento refleja no sólo un mayor movimiento de personas, sino también cambios en los patrones de desplazamiento, horarios y destinos. El incremento de la demanda se concentra principalmente entre jueves y sábado, siendo estos los días con mayor actividad en la plataforma.

“Sabemos que Semana Santa combina escapadas cortas, turismo interno y actividades urbanas, por lo que seguimos ampliando y fortaleciendo nuestra oferta de movilidad en todo el Perú”, señaló Gonzalo Armas, gerente de movilidad para inDrive en Perú.

En cuanto a horarios, los picos más altos se registran durante la tarde y la noche, momentos en los que los usuarios se movilizan hacia espacios de recreación, reuniones sociales o retornos a casa.

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Durante Semana Santa, los destinos más frecuentes evidencian un comportamiento claro de ocio y viajes:

● Playas: Agua Dulce, Los Yuyos, Pescadores, Sombrillas y todo el circuito de la Costa Verde en Lima; Pimentel en Chiclayo y Huanchaco en Trujillo.

● Centros comerciales: Jockey Plaza, Plaza Norte, Mall del Sur, Larcomar, Real Plaza Salaverry, entre otros.

● Aeropuertos: Lima, Arequipa, Cusco, Ayacucho, Trujillo, Piura, Chiclayo, Cajamarca y Tacna.

Se incrementan los viajes al aeropuerto en Semana Santa, indicó Lima Expresa

Lima Expresa, concesionaria de la Vía de Evitamiento y la vía expresa Línea Amarilla, señaló a El Comercio que en Semana Santa aumentan los viajes rumbo al aeropuerto Jorge Chávez y hacia afueras de la capital, por lo que activó su capacidad operativa al 100%.

La empresa indicó que desde su Centro de Control de Operaciones se intensifica el monitoreo para prevenir congestiones y atender asistencias viales, ya que cuenta con más de 120 cámaras de vigilancia de alta tecnología para monitorear en tiempo real utilizando inteligencia artificial (IA), y así se reducen los tiempos de detección de incidentes de 15 a 5 minutos.

Además, equipos de mantenimiento, auxilio vial y atención de emergencias, estarán activos las 24 horas del día y todos los días de la semana.

Lima Expresa señaló que, para agilizar el tránsito por los peajes, los conductores pueden afiliarse a PEX, el medio de pago vehicular que permite a los clientes pagar de forma automática y sin contacto en la Vía de Evitamiento y la vía expresa Línea Amarilla.

“PEX no tiene costo adicional y permite a los conductores pasar por los peajes sin necesidad de detenerse ni manejar efectivo. Asimismo, puede ser utilizado tanto por vehículos livianos como pesados, lo que lo convierte en una solución práctica para todo tipo de conductores. Para registrarse puede hacerse por https://pex.com.pe/”, indicó la compañía.

Recordó que también cuenta con casetas de peaje automatizadas, permitiendo pagos sin contacto (tarjetas débito/crédito) y PEX para agilizar el tránsito. Las casetas automáticas reducen el tiempo de pago a solo 5-7 segundos, agilizando el flujo vehicular en comparación con el método manual.

En caso de incidente o avería mecánica, los usuarios pueden contactarse con Lima Expresa, al número de la Central de Emergencias 0800-20080 (gratuito).