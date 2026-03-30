En medio del feriado por Semana Santa, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que continuará atendiendo al público para la entrega del Documento Nacional de Identidad (DNI), en una medida orientada a agilizar el recojo de documentos pendientes.

Alta demanda de documentos pendientes

El Reniec advirtió que existe un importante número de documentos aún no recogidos en sus distintas sedes. En ese sentido, la ampliación de horarios responde a la necesidad de descongestionar las agencias y facilitar el acceso al DNI.

De acuerdo con cifras de la entidad, son cientos de miles los documentos disponibles que permanecen en espera de ser reclamados por sus titulares.

Importancia del DNI en el contexto actual

La entrega oportuna del DNI cobra especial relevancia en medio de la proximidad de procesos electorales, en los que este documento resulta indispensable para el ejercicio del derecho al voto.

Por ello, la institución reiteró la importancia de recoger el documento a tiempo, a fin de evitar inconvenientes en futuras jornadas cívicas o trámites administrativos.

Recomendaciones para los usuarios

El Reniec exhortó a los ciudadanos a verificar previamente el estado de su trámite a través de sus canales oficiales antes de acercarse a una agencia. De esta manera, se busca evitar desplazamientos innecesarios y posibles aglomeraciones.

Asimismo, se recomendó respetar los horarios establecidos y acudir con anticipación, considerando que la atención estará limitada a un solo turno durante estos días festivos.

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