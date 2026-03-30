Resumen

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Reniec amplía atención para entrega de DNI. (Fuente: RENIEC)
Reniec amplía atención para entrega de DNI. (Fuente: RENIEC)
Por Redacción EC

En medio del feriado por Semana Santa, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que continuará atendiendo al público para la entrega del Documento Nacional de Identidad (DNI), en una medida orientada a agilizar el recojo de documentos pendientes.

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