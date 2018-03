Semana Santa: más de 600 salvavidas vigilarán 110 playas de Lima

La Policía Nacional anunció que por medio de la Unidad de Salvataje desplegará más de 600 salvavidas que resguardarán las 110 playas de Lima durante esta Semana Santa.

Y es que durante el feriado largo, miles de limeños salen de la capital rumbo al sur. Es así que en esta fecha se suele registrar una masiva concurrencia en las playas desde Conchitas, en Ancón, hasta Cerro Azul, en Cañete.

Como cada año, durante esta fecha muchos jóvenes suelen tomar las playas como zona de campamento, en donde ingieren gran cantidad de licor o drogas exponiéndose a varios peligros al ingresar al mar.

La Unidad de Salvataje recomendó a la población asistir a las playas donde exista la presencia de un salvavidas de la Policía Nacional del Perú. También se indicó algunas sugerencias como:

► Antes de ingresar al mar, verificar las banderas de seguridad: color rojo, evitar entrar al mar; amarillo, tomar las precauciones necesarias, y verde, no hay ningún problema, siempre y cuando sepan nadar.

► No confiarse en las playas de oleaje calmado porque las corrientes pueden hallarse internamente.

► Si se ingresa al mar, nadar siempre en forma paralela a la orilla, nunca mar adentro. No nadar en zonas rocosas ni donde existan corrientes marinas.

► Se insta a los bañistas a no nadar cerca de botes o de lugares donde se practique tabla hawaiana o deportes similares.