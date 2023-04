Mario Valencia Rivadeneira es el nombre del llamado ‘Cristo Cholo’, quien protagoniza el tradicional Vía Crucis en Semana Santa, pero que esta vez no lo podrá escenificar en el Cerro San Cristóbal.

En entrevista al diario El Trome, Valencia Rivadeneira contó que hace pocos días, pese a tener todo coordinado con las autoridades, le informaron que no se podrá realizar en el mencionado lugar.

“Todo se estuvo yendo bien, según lo programado para esta Semana Santa. Como lo anuncié, escenificamos el Domingo de Ramos en el Rímac e incluso nos fue posible ingresar al Centro de Lima y todo se realizó con tranquilidad”, declaró.

“También he representado el bautizo de Jesús en el Paseo de Aguas. El Vía Crucis ya estaba también programado y anunciado que sería como lo he hecho por 45 años, subiendo al Cerro San Cristóbal, pero hace unos días me comunican que no me permitirán subir a escenificar la crucifixión en la cima”, agregó con mucho pesar.

Según refiere, hizo un pedido expreso a la Municipalidad de Lima, pero esta nueva medida respondería a la decisión de las áreas de seguridad ciudadana y de Defensa Civil, pues consideran que no es seguro.

Cambio de locación

Pese a la restricción mencionada, el ‘Cristo Cholo’ anunció que de todas maneras recreará esta famosa y tradicional escena e informó sobre su nueva ruta.

“Cumpliré mi promesa, como siempre sin molestar a nadie, y sin dejar de acatar lo que me restringen las autoridades este año. Ni en pandemia dejé de cargar la cruz, y ahora no será excepción. Del barrio de Villa Leticia tomaré nueva ruta, y en trayecto recorreré siete iglesias empezando por Virgen del Rosario hasta la Iglesia San Lorenzo y terminar la representación de la crucifixión en la Alameda de los Descalzos”, detalló.