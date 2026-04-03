Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Semana Santa EN VIVO | Sigue las principales actividades de fe por Viernes Santo
Cono todos los años, Mario Valencia encarnó la Pasión de Cristo, subiendo hasta lo más alto del del Cerro San Cristóbal donde finalmente fue ‘crucificado’. El recorrido fue acompañado por un ‘mar humano’ de fieles, que con mucha expectativa seguían esta representación.
Desde la mañana del Viernes Santo, el Cristo Cholo partió rumbo al cerro San Cristal, representando cada uno de los pasajes de la Pasión. Como ocurre cada año, los fieles acompañaron el recorrido hasta horas de la tarde.
- Semana Santa: Lima recolectó más de 800 toneladas de residuos en Jueves Santo
La Municipalidad Metropolitana de Lima realizó una jornada intensiva de limpieza luego de que la ciudad recibiera a cientos de visitantes en Jueves Santo. Se logró recolectar más de 800 toneladas de residuos sólidos en el Centro de Lima.
Solo en el Centro Histórico, una de las zonas con mayor afluencias, los operarios recogieron más de 150 toneladas de desechos.
Atardecer limeño en el cerro San Cristóbal en este Viernes Santo.
Fotos: Julio Reaño/@photo.gec
El tradicional vía crucis del Cristo Cholo en el cerro San Cristóbal.
Fotos: Julio Reaño/@photo.gec
Decenas de personas madrugaron este Viernes Santo para subir a pie hasta la cima del cerro San Cristóbal, ubicado entre los distritos del Rímac y San Juan de Lurigancho, con motivo de la Semana Santa. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec
Decenas de personas madrugaron este Viernes Santo para subir a pie hasta la cima del cerro San Cristóbal, ubicado entre los distritos del Rímac y San Juan de Lurigancho, con motivo de la Semana Santa. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec
El distrito de La Victoria vivió este viernes una jornada de fe, tradición y recogimiento: en un emotivo viacrucis, el Cristo de La Victoria ascendió hasta la cima del cerro El Pino para recordar la pasión y muerte de Jesucristo.
El recorrido culminó en la parte alta del cerro El Pino, donde se llevó a cabo la representación final de la crucifixión, generando un momento de profunda emoción entre los asistentes.
Familias acuden a la playa Agua Dulce, en el distrito de Chorrillos, durante el Viernes Santo. Foto: Jesús Saucedo @photo.gec
- Así será el horario de los bancos durante Semana Santa 2026: BCP, Interbank, y más
Banco de Crédito del Perú: No habrá atención el Jueves Santo y Viernes Santo. La atención presencial se reanudaría el sábado 4 de abril.
Banco de la Nación: No habrá atención el Jueves Santo y Viernes Santo.
Interbank: No habrá atención el Jueves Santo y Viernes Santo. Regresaría la atención el 4 de abril.
BBVA: No habrá atención el Jueves Santo y Viernes Santo. Regresaría la atención el 4 de abril.
Banco Pichincha Perú: No habrá atención el Jueves Santo y Viernes Santo. Atenderán el sábado de 9:00 a.m. a 12:30 p.m.
Reniec atenderá durante toda la Semana Santa
La jefa Nacional del Reniec, Carmen Velarde, exhortó a la población acudir a las distintas oficinas de la institución para recoger su Documento Nacional de Identidad (DNI) y así poder votar sin contratiempos durante estas Elecciones 2026, que se realizarán el domingo 12 de abril.
Turistas visitan islas Ballestas en Paracas por Semana Santa
El flujo de turistas en la península de Paracas para realizar el tradicional recorrido y la visita a las islas Ballestas esta Semana Santa incrementó considerablemente por el contexto del feriado largo. Hoy viernes 3 de abril, miles de personas llegaron al desembarcadero de Paracas con la finalidad de usar una de las embarcaciones que permiten hacer el recorrido hacia las islas, uno de los principales atractivos turísticos para estas fechas.
Semana Santa en Lima: actividades para disfrutar este feriado largo sin salir de la ciudad
No salir de Lima por los feriados que nos regala Semana Santa también puede ser un buen plan en familia. Aquí algunas actividades que no implican un gran presupuesto para quienes pasarán un sábado y domingo reflexivo y con ganas de recorrer las calles y cercanías de la ciudad.
La celebración termina con la Vigilia Pascual, donde se dramatiza el Vía Crucis, la cual está conformada por las 14 estaciones de Jesús previos a su muerte.
Este día, los sacerdotes visten de color rojo, simbolizando la sangre derramada por Jesús y la fuerza del espíritu santo. Durante la liturgia se proclaman las lecturas del profeta Isaías y la Carta a los Hebreos, y se realiza la “Oración Universal”.
La religión católica no celebra la eucaristía durante el Viernes Santo, sino la “Liturgia de la Pasión del Señor”, donde se recuerda la agonía que sufrió Jesús en la cruz.
El Jueves Santo en Perú no solo es una fecha religiosa, sino también cultural. Refleja la identidad y las tradiciones del país. Cada persona lo vive de forma distinta. Pero en general, es un día de respeto, fe y reflexión.
Durante la noche, muchas iglesias permanecen abiertas para la adoración. Los fieles pueden quedarse orando en silencio. Es un momento íntimo de conexión espiritual. Algunos pasan varias horas en recogimiento.
El Jueves Santo también es una oportunidad para reflexionar sobre el servicio a los demás. El ejemplo de Jesús inspira a muchos a ayudar. Algunas personas realizan actos solidarios. Es un día para pensar en el prójimo.
En Lima, es común ver a grupos de personas recorriendo iglesias del centro histórico. Caminan largas distancias para cumplir con la tradición. Algunas rutas incluyen templos muy antiguos. Es una experiencia tanto religiosa como cultural.
El silencio toma protagonismo durante la noche del Jueves Santo. Muchas personas optan por evitar celebraciones ruidosas. Se busca mantener un ambiente de respeto. Es una forma de acompañar el momento espiritual.
Las iglesias suelen adornarse de manera especial para el Jueves Santo. Se colocan altares con flores y velas. El ambiente es más solemne y silencioso. Todo está pensado para fomentar la oración.
En algunos hogares, se preparan doce platos distintos sin carne roja. Esta tradición simboliza a los doce apóstoles. Aunque no todos la practican, sigue siendo popular en varias regiones. Es una forma especial de vivir la fecha.
Muchas familias peruanas aprovechan el Jueves Santo para reunirse en casa. Comparten comidas sencillas y momentos de reflexión. También se conversa sobre el significado de estas fechas. Es un día que invita a la unión familiar.
El lavado de pies es uno de los momentos más esperados de la misa del Jueves Santo. El sacerdote lava los pies de algunos fieles, recordando el acto de servicio de Jesús. Este gesto transmite humildad y amor al prójimo. Es una escena muy emotiva.
En ciudades como Ayacucho, el Jueves Santo se vive con gran intensidad. Las calles se llenan de actividades religiosas y culturales. Los fieles participan en procesiones y ceremonias. Todo el ambiente se vuelve solemne y devoto.
El Jueves Santo también es un día donde muchas personas evitan consumir carne roja. En su lugar, optan por platos a base de pescado o mariscos. Esta tradición está ligada al sentido de sacrificio y respeto. En la costa peruana, es especialmente popular.
Una costumbre muy arraigada en Perú durante el Jueves Santo es la visita a las siete iglesias. Las personas recorren distintos templos rezando en cada uno. Esta práctica simboliza el acompañamiento a Jesús en su camino. Es común hacerlo en familia o con amigos.
En diversas ciudades del Perú, las iglesias se llenan de fieles que participan en la Misa de la Cena del Señor. Durante esta celebración, se realiza el lavado de pies como símbolo de humildad. Este acto representa el gesto de Jesús hacia sus discípulos. Es una tradición muy significativa.
El Jueves Santo en Perú marca el inicio del Triduo Pascual, uno de los momentos más importantes de la Semana Santa. Ese día se recuerda la Última Cena de Jesús con sus apóstoles. Muchas familias asisten a misa por la tarde. Es un día de recogimiento y reflexión espiritual.
Además, el Viernes Santo, desde el mediodía, el arzobispo de Lima, Carlos Castillo, desarrollará el esperado Sermón de las Siete Palabras desde el Santuario Las Nazarenas.
Las festividades por Semana Santa aún no concluyen. El Viernes Santo tendrá nuevamente como protagonista a Mario Valencia, el “Cristo Cholo”, quien representará la pasión de Cristo en una escenificación que este año incorporará, por primera vez, a una hermandad de mujeres de Huacho encargadas de cargar la cruz en distintos tramos del recorrido hacia el cerro San Cristóbal.
Otro de los distritos donde también se realizaron actividades fue Santiago de Surco. En el lugar, los visitantes pudieron visitar la renovada iglesia Santiago Apóstol. Cientos de fieles reunidos fueron testigos, además, de la develación de los tres santos que ahora resguardan el templo, fundado en 1571 y reconstruido en 1773: San Martín de Porres, Santo Toribio de Mogrovejo y el apóstol Santiago, patrono de Surco.
Se dispuso la peatonalización del Centro Histórico entre las 7:00 a. m. y las 10:00 p. m. Las restricciones vehiculares comprendieron vías como las avenidas Abancay, Emancipación y Rufino Torrico. Asimismo, se establecieron circuitos de ingreso y salida en las iglesias, con control de aforo, señalización, extintores y luces de emergencia. En el caso de La Merced, el aforo permitido fue de 600 personas.
Los corredores complementarios atenderán a los ciudadanos en su horario habitual: de 5:00 a. m. a 11:00 p. m.
El transporte regular urbano iniciará su servicio de 4:30 a. m. a 12:00 a. m., según la demanda.
En cuanto al servicio de taxi autorizado estarán disponibles las 24 horas del día. El aerodirecto operará con sus horarios y rutas normales.
La Línea 1 y la Línea 2 se mantiene con su horario regular durante la Semana Santa, pero la frecuencia de trenes será distinto cada día.
Línea 1 del Metro de Lima y Callao inicia su atención a las 5:30 a. m. y cierra a las 10:00 p. m.
El jueves 2 de abril, la frecuencia de sus unidades será de 5 a 10 minutos. El viernes 3 la frecuencia será menor, de 7.5 a 15 minutos, según la franja horaria.
Por su parte, la Línea 2 del Metro de Lima funcionará de 6:00 a.m. a 11:00 p.m., en horario habitual.
Las rutas regulares y especiales del Metropolitano son una buena opción si deseas desplazarte desde Lima norte al centro y al sur.
Los servicios regulares A, B y C iniciarán desde las 5:00 a. m. hasta las 10:00 p. m. Mientras que las rutas expreso tendrán el siguiente horario:
- Expreso 1: de 6:00 a.m. a 9:00 p.m.
- Expreso 5: de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.
En tanto, los buses alimentadores funcionarán hasta las 11:00 p. m. Además, el metropolitano también ofrece su servicio Lechucero, que operará con normalidad los días viernes y sábado, de 11:30 p. m. a 4:00 a. m.
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) publicó un cronograma especial para transporte público durante la festividad de Semana Santa 2026. De acuerdo al programa, el jueves 2 y viernes 3, los servicios tendrán horarios diferenciados.
La Municipalidad de Lima anunció que 21 iglesias fueron habilitadas en el Cercado de Lima para las celebraciones de Semana Santa. Esta medida busca garantizar que miles de fieles puedan participar en las tradicionales actividades religiosas en espacios seguros y adecuados. Entre las iglesias aptas se encuentran el Santuario de Santa Rosa, la Iglesia Santo Domingo, la Basílica Catedral de Lima, la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, la Iglesia de San Marcelo, la Iglesia de las Nazarenas y la Basílica y Convento de la Merced.
Los 20 distritos que se ubican en el Valle del Colca, en Arequipa, han programado una serie de actividades para celebrar la Semana Santa. Cada comunidad tiene una propuesta diferente y particular para cada día de este feriado largo. Habrá procesiones tradicionales, fiestas litúrgicas, expresiones artísticas, ferias gastronómicas y festivales culturales. Todo ello en un valle que tiene uno de los cañones más profundos del mundo, rodeado de paisajes con andenerías milenarias, sitios arqueológicos y la presencia de los cóndores andinos.
El Perú podría percibir un impacto económico de S/906 millones, gracias al movimiento turístico de 1,9 millones de personas. Ayacucho y Cusco tienen alta expectativa en cuanto a visitantes.
Representación del bautizo de Jesús en el Rimac por motivo de Semana Santa.
Cientos de personas recorren las iglesias del Centro de Lima por motivo de Semana Santa.
Tráfico intenso en la Panamericana Sur. Limeños se desplazan por feriado de Semana Santa.
Personas llegan al paradero Atocongo a tomar buses hacia el sur por los feriados de Semana Santa.
La Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi), entidad adscrita a la Marina de Guerra del Perú, informó que 88 puertos de la costa peruana, de un total de 157, están cerrados total o parcialmente por oleaje anómalo en este feriado largo por Semana Santa.
Las playas continúan siendo los destinos preferidos durante la Semana Santa para quienes buscan un momento de relajo.
Sábado Santo: a las 8:00 pm. se celebrará la Vigilia Pascual en la Basílica Catedral de Lima. La transmisión se podrá ver a través del Facebook del Arzobispado de Lima. Está planeado que se extienda hasta las 10.30 de la noche.
El Viernes Santo, desde el mediodía, el Arzobispado de Lima desarrollará el esperado Sermón de las Siete Palabras, pero esta vez desde el Santuario Las Nazarenas. “Las 7 palabras serán pronunciadas desde las 12 desde el santuario de las Nazarenas. Lo hemos preferido así porque es el día de la muerte de Jesús. Nuestro Jesús está identificado con nuestro Señor de los Milagros. Es mejor que lo visitemos allí”, detalló el arzobispo Carlos Castillo. Después de escuchar a los predicadores, se celebrará el Oficio de la Pasión del Señor. Allí mismo entre las 2.30 y las 3 pm.
Este Jueves Santo, el arzobispo de Lima, Carlos Castillo, encabezará la ceremonia de lavado de pies en la Basílica Catedral de Lima, como ocurre todo todas las celebraciones de Semana Santa, pero este año los protagonistas de este importante rito católico serán 12 niños. “El Jueves Santo celebramos por la tarde la última cena de Jesús con el lavado de pies que lo hace hasta el Papa. Esta vez hemos escogido a seis niños y seis niñas, recordando que la primera matanza de esta nueva guerra (internacional) han muerto 120 niños”, comentó monseñor Castillo. El cardenal de Lima hacía referencia al ataque realizado recientemente contra la escuela primaria Shajareh Tayebeh en Minab (Irán) en la murieron más de 100 niños.
La alcaldesa de San Isidro, Nancy Vizurraga, destacó que “La Ruta de la Fe” busca facilitar la participación de la población en una de las manifestaciones religiosas más importantes del calendario católico, garantizando además la accesibilidad. En ese sentido, se priorizará el acceso de adultos mayores y personas con discapacidad. “Queremos que todos puedan vivir esta tradición. Esta iniciativa busca acercar la Semana Santa a la población en general, brindando una experiencia más cómoda y segura”, destacó Vizurraga. El recorrido incluirá siete importantes parroquias del distrito: Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, San Felipe Apóstol, Nuestra Señora del Pilar, Nuestra Señora de la Salud, Santa Mónica, Santa María Reina y Nuestra Señora de Belén.
Esta Semana Santa, la tradición de recorrer las siete iglesias en San Isidro se vivirá de una manera más accesible e inclusiva. La municipalidad distrital informó que pondrá a disposición de vecinos y visitantes sus buses eléctricos gratuitos para facilitar este importante acto de fe.
El servicio estará disponible el jueves 2 de abril desde las 5:00 p.m. hasta las 10:00 p.m. y contará con una flota de seis buses eléctricos del servicio municipal “Expreso San Isidro”, que permitirán a los ciudadanos movilizarse de manera segura, ordenada y sin costo.
También están habilitadas la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús – Los Huérfanos, Parroquia San Pedro, Iglesia Santísima Trinidad, Basílica y Convento de San Francisco, Iglesia Nuestra Señora de la Buena Muerte, Parroquia Santa Ana, Iglesia Nuestra Señora de Cocharcas, Santuario de Nuestra Señora del Carmen, Iglesia Sagrados Corazones – Recoleta, Iglesia Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús y Santuario de la Virgen de Lourdes.
Estas son las iglesias habilitadas para recibir a la ciudadanía de Lima por Semana Santa: Parroquia El Sagrario de Lima, Basílica Catedral de Lima, Basílica Menor de Santo Domingo, Iglesia Nuestra Señora de la Soledad, Basílica Menor de La Merced, Parroquia Santo Toribio – La Inmaculada, Parroquia San Marcelo, Basílica Santa Rosa de Lima, Santuario del Señor de los Milagros de Las Nazarenas y la Iglesia de Jesús, María y José.
Tráfico en el sur por Jueves Santo
Hoy, Jueves Santo, inicio del feriado largo por Semana Santa, se registra un tráfico intenso a la altura del kilómetro 41 de la Panamericana Sur, con largas colas de vehículos que se extienden a lo largo de la vía. Usuarios reportan demoras prolongadas y tránsito lento, especialmente en los accesos y peajes más concurridos. La congestión vehicular podría continuar durante las próximas horas, por lo que se exhorta a los conductores tomar medidas de seguridad.
Desde muy temprano, un importante número de ciudadanos en Lima y otras provincias del país se volcaron a las calles para realizar el tradicional recorrido de las siete iglesias, que es una de las principales actividades del Jueves Santo.
La Semana Santa se vive con fe y fervor en el Perú. En esta nota de El Comercio podrás seguir todas las actividades que realiza la población creyente en las dos fechas principales de esta festividad, como lo son el Jueves Santo y Viernes Santo.
La Semana Santa se vive con fe y fervor en el Perú. En esta nota de El Comercio podrás seguir todas las actividades que realiza la población creyente en las dos fechas principales de esta festividad, como lo son el Jueves Santo y Viernes Santo.