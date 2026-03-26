Resumen

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Ante un episodio de atragantamiento, subrayó la necesidad de realizar de inmediato la maniobra de Heimlich, que consiste en colocarse detrás de la persona afectada y ejecutar compresiones con el puño cerrado sobre el abdomen, hacia adentro y hacia arriba
Ante un episodio de atragantamiento, subrayó la necesidad de realizar de inmediato la maniobra de Heimlich, que consiste en colocarse detrás de la persona afectada y ejecutar compresiones con el puño cerrado sobre el abdomen, hacia adentro y hacia arriba
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El Seguro Social de Salud (EsSalud) advirtió que, durante el feriado largo por Semana Santa, el incremento de viajes y actividades al aire libre elevan el riesgo de emergencias como fracturas, atragantamientos, quemaduras e intoxicaciones. Ante ello, especialistas recomiendan actuar con rapidez y estar preparados, especialmente en zonas alejadas, donde una respuesta oportuna puede ser determinante.

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