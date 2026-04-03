Internos de diversos establecimientos penitenciarios a nivel nacional participaron en actividades religiosas y culturales organizadas por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) con motivo de la Semana Santa 2026.

Estas jornadas, desarrolladas principalmente en penales de Puno, Cusco e Ica, forman parte del tratamiento orientado a la resocialización y el fortalecimiento de valores en la población penitenciaria.

En el penal de Juliaca, 50 internos de tres pabellones distintos escenificaron el Vía Crucis recorriendo el patio principal y pasadizos hacia las áreas de trabajo. Por su parte, en Cusco Varones, aproximadamente 100 reclusos asistieron a una homilía en honor al Señor de los Temblores, la cual fue acompañada por una procesión interna y la música de la banda del programa “Orquestando”.

Las actividades continuaron en el penal de Ica con una misa oficiada por el obispo de la región y la presentación de la obra teatral “Cantos de corazón a Jesús”, a cargo de talleres artísticos. Simultáneamente, en el establecimiento de Chincha, se realizó una representación de la pasión de Cristo con la asistencia de autoridades penitenciarias y representantes de la iglesia católica local.

Como parte de estas jornadas, se incluyeron exposiciones del programa Cárceles Productivas, donde se exhibieron artículos elaborados en los talleres de cerámica, cuero y textiles por los internos. Asimismo, los integrantes de los talleres musicales proporcionaron el acompañamiento instrumental en las ceremonias litúrgicas y recorridos procesionales programados dentro de los recintos.

El INPE precisó que estas intervenciones buscan propiciar espacios de reflexión personal y cambio de conducta entre los sentenciados. La institución informó que estas acciones de carácter religioso y cultural se integran a la política de tratamiento penitenciario que tiene como fin contribuir al proceso de reinserción social de los internos.

El desarrollo de estos eventos se realizó bajo medidas de seguridad institucionales, mientras se mantiene el control en diversos penales bajo el marco normativo vigente. Las autoridades penitenciarias supervisaron los protocolos de control necesarios durante la ejecución de los actos litúrgicos para garantizar el orden interno en los establecimientos.

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