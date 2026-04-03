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Escenificaciones y actividades promovidas por el INPE en penales por Semana Santa. (Foto: INPE)
Escenificaciones y actividades promovidas por el INPE en penales por Semana Santa. (Foto: INPE)
Por Redacción EC

Internos de diversos establecimientos penitenciarios a nivel nacional participaron en actividades religiosas y culturales organizadas por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) con motivo de la Semana Santa 2026.

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