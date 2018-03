Durante Semana Santa muchas personas aprovechan el tiempo libre del feriado largo para acampar en playas o ir de viaje en grupo de amigos en busca de diversión, exponiéndose además a varios riesgos.

Por ello, la organización Apoyo a Programas de Población (Apropo) recomendó el uso de preservativos para evitar los embarazos no deseados o algún tipo de infección de transmisión sexual (como VIH).

Esta no es la única situación de riesgo. Trixsi Vargas, especialista de Apropo indicó a la agencia Andina que otras situaciones pueden ser más lamentables como una violación.

“No quisiéramos que nadie pase por situaciones similares. Por eso hay que saber controlarse. No beber más de la cuenta o no aceptar bebidas de desconocidos o de alguien en que no confías.”, indica Vargas. Cualquier duda, Vargas invitó al público a llamar al Servicio de Orientación en Sexualidad de Apropo 204- 5300 (Lima) o al 0800-70-626 (llamada gratuita desde provincia).