La Municipalidad de Pueblo Libre informó que su personal operativo, cuerpo de serenos y agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) harán patrullaje integrado para brindar seguridad a los fieles este Jueves Santo y Viernes Santo, feriados por Semana Santa, especialmente en todas las actividades religiosas en iglesias.

A través de un comunicado, el municipio también detalló que se reforzará la seguridad el Viernes Santo, durante la tradicional procesión del Santo Sepulcro.

“Son 280 agentes de serenazgo que estarán de servicio estos días y se ha coordinado con el Comisario del distrito para realizar patrullaje integrado y operativos contra “demonios” en toda la zona a fin de evitar los actos delincuenciales”, precisó dijo el gerente de Seguridad Ciudadana, Comandante PNP Miguel Ángel Guerrero.

“Es preocupación del alcalde Stephen Haas que se cuide a los fieles y por eso se intensificarán los patrullajes, además de estar atentos en las iglesias y las procesiones previstas”, añadió.

Serenos y policías brindarán seguridad a fieles contra “demonios”. Foto: Municipalidad de Pueblo Libre

Recomendaciones si viajas en Semana Santa

Por otro lado, el Comandante Guerrero recomendó a los vecinos que tienen previsto viajar este feriado largo, verificar que las llaves de gas, agua y luz de sus viviendas estén cerradas. Así como asegurar sus puertas y ventanas para evitar el ingreso de delincuentes o encargar a alguien de confianza el cuidado de su hogar.

“Antes de partir, revise si lleva sus documentos actualizados (DNI, SOAT, Revisión Técnica, etc), verifique el buen estado de funcionamiento de su vehículo, sus implementos de seguridad (triangulo, extintor, botiquín, herramientas, llanta de repuesto)”, indicó.

“No olvide su cargador de celular y si va tomar licor no debe manejar. Finalmente, no anuncie en redes sociales que está saliendo de viaje y durante el mismo no postear fotos que dejen ver que está fuera de su domicilio, recuerde que existen delincuentes que navegan en redes en busca de esta información”, puntualizó.