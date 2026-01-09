El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informa que este sábado 10 y domingo 11 de enero se registrarán niveles muy altos de radiación ultravioleta (UV) en las playas del litoral de Lima, a pesar de que pudiera presentarse cielo con cobertura nubosa, por lo que se recomienda a la población adoptar medidas de protección, especialmente durante las horas de mayor radiación.

De acuerdo con el Índice Ultravioleta, los rangos de 8 a 10 se ubican en la categoría muy alta, mientras que los valores iguales o mayores a 11 corresponden a una radiación extremadamente alta, asociada a una mayor intensidad solar.

Pronóstico para el sábado 10 de enero

En las playas del norte de Lima (Chacra Mar, Ancón, Santa Rosa y Ventanilla) se prevé un índice UV de 8, considerado muy alto, con temperaturas entre 18 °C y 21 °C.

Asimismo, en las playas del centro (La Punta, Costa Verde, Agua Dulce, La Chira, Mamacona y Pachacámac), el índice UV alcanzará también valores de 9, nivel muy alto, con temperaturas mínimas de 18 °C y máximas de 22 °C.

Para las playas del sur (Pulpos, Punta Hermosa, Punta Rocas, Punta Negra, San Bartolo, Santa María, Pucusana y Puerto Viejo), se esperan índices UV de 8, con temperaturas entre 18 °C y 22 °C.

Pronóstico para el domingo 11 de enero

En las playas del norte, el índice UV se mantendrá en 8, con temperaturas entre 18 °C y 22 °C.

En las playas del centro, persistirán niveles UV de 9, con temperaturas que oscilarán entre 18 °C y 22 °C.

En las playas del sur, la radiación UV se incrementará hasta 9, con temperaturas mínimas de 18 °C y máximas de 23 °C.

El Senamhi recomienda reducir la exposición directa al sol entre las 10:00 a. m. y 4:00 p. m., así como usar protector solar, sombrero de ala ancha, lentes con protección UV, sombrillas y ropa de manga larga, así como rehidratarse constantemente.