El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que, desde el lunes 30 de noviembre hasta el miércoles 2 de diciembre, continuarán las precipitaciones de moderada a extrema intensidad en la sierra del país.

Según el reporte oficial, estos eventos estarán acompañados de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h. en los departamentos de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín y Tumbes.

Lluvias en el norte del Perú: Senamhi explica por qué podrían intensificarse durante el verano. Foto: Andina

De acuerdo con el aviso meteorológico, se prevé la ocurrencia de granizo en localidades ubicadas por encima de los 2.800 m s. n. m., así como la caída de nevadas en zonas situadas sobre los 3.800 m s. n. m. en la sierra centro y sur.

Costa norte

En cuanto a la costa norte, la entidad técnica espera lluvias de moderada a extrema intensidad, con mayor incidencia en la región Tumbes y en diversos sectores de la costa interior de Piura. Asimismo, no se descarta la presencia de lloviznas dispersas en los distritos cercanos al litoral de la costa centro y sur.

Recomendaciones de Indeci

Ante el incremento de las temperaturas y la radiación solar, se recomienda a la población evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor intensidad, usar protector solar, sombrero de ala ancha y ropa ligera, así como mantenerse hidratada.

Ante esta situación, el INDECI exhorta a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar que las rutas de evacuación estén despejadas y debidamente señalizadas, para dirigir a la población hacia una zona segura, debido a que pueden presentarse deslizamientos y huaicos; así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en la jurisdicción en caso de presentarse una emergencia.

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