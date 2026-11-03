El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que del 5 al 8 de noviembre continuará el incremento de la temperatura diurna en la costa y en la sierra del país.
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