Lima y otras regiones del país seguirán soportando altas temperaturas hasta el 8 de noviembre. (Foto: GEC)
Lima y otras regiones del país seguirán soportando altas temperaturas hasta el 8 de noviembre. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que del 5 al 8 de noviembre continuará el incremento de la temperatura diurna en la costa y en la sierra del país.

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