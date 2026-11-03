El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que del 5 al 8 de noviembre continuará el incremento de la temperatura diurna en la costa y en la sierra del país.

Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, aumento de radiación UV y ráfagas de viento. El nivel es calificado de “extremo”, según la extensión del aviso 447 del organismo.

Se recomienda a la población ser extremadamente precavida, estar al corriente en todo momento del desarrollo de la situación y cumplir los consejos e instrucciones dados por las autoridades.

Los departamentos incluidos en el aviso son: Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica y Huánuco.

Asimismo, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.

🌡️📣 #Aviso #MINAM #SENAMHI Del 5 al 8 de noviembre, continuará el incremento de la temperatura diurna en la costa y en la sierra del país. ✅ Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, aumento de radiación UV y ráfagas de viento. 📲 https://t.co/nGxoo1AJcF https://t.co/k8D0opRWcL — Senamhi (@Senamhiperu) November 3, 2026

Días atrás el Senamhi informó que del 1 al 4 de noviembre en la costa norte se prevén temperaturas de entre 24 °C y 38 °C. Por su parte, la costa centro registraría valores de entre 24 °C y 32 °C, mientras que en la costa sur alcanzarían entre 24 °C y 30 °C.

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El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó el despliegue de medidas de protección sanitaria ante las condiciones del clima. Las instituciones públicas sugirieron el uso constante de sombrillas y la ingesta frecuente de agua para prevenir afectaciones en la salud.