El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió la alerta roja N°400 por el incremento de la temperatura diurna en Lima hasta el 9 de octubre. Con esto extienden un aviso previo frente a las condiciones de calor intenso en la capital peruana.

Para la costa central y la provincia de Lima se prevén valores máximos que alcanzarán entre 23°C y 30°C durante la vigencia de este reporte. De hecho, estaciones meteorológicas de Carabayllo y La Molina registraron una sensación térmica de 29°C a las 11:00 horas en el ámbito metropolitano.

#Ahora #Minam #Senamhi En Lima, la sensación térmica alcanza los 29 °C a las 11:00 h., principalmente en los distritos alejados del litoral. Las estaciones meteorológicas ubicadas en Carabayllo y La Molina registran estos valores, hasta el momento. https://t.co/9NeUOsOdkp — Senamhi (@Senamhiperu) October 6, 2026

En segundo lugar, el organismo advirtió que el litoral norte reportará las marcas térmicas más elevadas de la franja costera con valores de 24°C a 35°C. Por su parte, la costa sur mantendrá registros diurnos más moderados que fluctuarán entre 21°C y 24°C durante las mismas jornadas.

En las zonas andinas del territorio nacional también se aguardan temperaturas elevadas que oscilarán entre 18°C y 33°C según la altitud regional. Asimismo, las provincias de la sierra norte y central registrarán los índices más altos del evento climático en el interior del país.

La radiación ultravioleta alcanzará niveles muy altos por la escasa nubosidad proyectada hacia el mediodía en la capital y regiones aledañas. Además, Senamhi anticipa ráfagas de viento cercanas a los 40 km/h por la tarde y posibles lluvias en el norte.

El calor en Lima se extenderá del 6 al 9 de octubre.

El evento climático se extiende desde el 6 de octubre hasta el viernes 9. Ante este panorama, las autoridades correspondientes recomendaron a la población extremar las precauciones al aire libre y seguir las indicaciones oficiales.

Aviso previo de Senamhi por altas temperaturas en Lima

El reporte previo N°391 rigió desde el viernes 2 hasta el lunes 5 de octubre con peligro extremo para Lima y el litoral peruano. Aquella primera alerta meteorológica abarcó a 20 departamentos y 129 provincias de la geografía nacional.

Durante esas jornadas anteriores, la costa central y la capital registraron máximas de entre 23°C y 29°C antes de esta nueva extensión. Asimismo, el norte del país alcanzó valores de hasta 35°C durante el periodo inicial de vigilancia institucional.