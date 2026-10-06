El calor en Lima se extenderá del 6 al 9 de octubre. (Foto: Andina)
El calor en Lima se extenderá del 6 al 9 de octubre. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió la alerta roja N°400 por el incremento de la temperatura diurna en Lima hasta el 9 de octubre. Con esto extienden un aviso previo frente a las condiciones de calor intenso en la capital peruana.

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