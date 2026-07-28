El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió la alerta roja más alta de su escala de avisos meteorológicos ante el pronóstico de un incremento de la temperatura diurna de moderada a extrema intensidad que afectará a Lima, Callao y otras 19 regiones del país durante 71 horas, desde este lunes 27 de julio hasta las 23:59 horas del miércoles 29.

De acuerdo con el Aviso Meteorológico N.° 293, las condiciones previstas podrían alcanzar un nivel de peligro alto, por lo que la entidad exhortó a la población a extremar las medidas de prevención y mantenerse atenta a los reportes oficiales. Además del incremento de las temperaturas, se espera escasa nubosidad hacia el mediodía, mayor radiación ultravioleta (UV) y ráfagas de viento cercanas a los 45 kilómetros por hora durante las tardes.

Las regiones comprendidas en la alerta son Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.

¿Qué significa una alerta roja y por qué se emitió?

El nivel rojo representa la categoría de mayor peligrosidad dentro de los avisos meteorológicos del Senamhi y se activa cuando se prevén fenómenos de gran magnitud con capacidad de generar impactos importantes sobre la población y diversas actividades.

La directora de Meteorología y Evaluación Ambiental Atmosférica del Senamhi, Grinia Ávalos, explicó a El Comercio en una entrevista previa que el incremento de las temperaturas responde a una combinación de factores atmosféricos y oceánicos.

“El mecanismo que mantiene estas condiciones cálidas del mar está asociado a la disminución de los vientos del sur, el ingreso de vientos del norte y la persistencia de aguas cálidas. Todo ello favorece el incremento de la temperatura del mar y, por ende, también de la temperatura del aire”, explicó.

Grinia Ávalos, directora de Meteorología y Evaluación Ambiental Atmosférica del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). (Foto: difusión Facebook).

En la misma línea, Andrea Holguín, ingeniera meteoróloga especialista en Monitoreo de Tiempo y Clima del Centro de Monitoreo de Rímac Seguros, señaló a El Comercio que el debilitamiento del Anticiclón del Pacífico Sur facilita el ingreso de aire cálido hacia la costa peruana.

“Al ingresar los vientos del norte traen esa humedad cálida hacia nuestra costa y, además, rompen parte de la nubosidad. Eso permite una mayor presencia de sol y favorece el incremento de la temperatura durante el día”, detalló.

Costa norte y central concentrarán las temperaturas más elevadas

Según el Senamhi, durante los tres días de vigencia del aviso las temperaturas máximas se mantendrán en valores similares.

En la costa norte se esperan máximas entre 30 °C y 36 °C, mientras que en la costa central oscilarán entre 24 °C y 30 °C y en la costa sur entre 22 °C y 31 °C.

Del 27 al 29 de julio, continuará el incremento de la temperatura diurna en la costa y la sierra del país. (Imagen: difusión Facebook - SENAMHI).

En la sierra, las temperaturas alcanzarán entre 18 °C y 33 °C en la zona norte, entre 14 °C y 31 °C en la sierra central y entre 13 °C y 29 °C en la sierra sur.

Para Grinia Ávalos, señaló anteriormente que las áreas donde se concentran las condiciones más críticas corresponden principalmente a la costa norte y costa central, donde además ya se vienen registrando temperaturas entre uno y dos grados por encima de sus valores habituales.

Mayor radiación UV y menos nubosidad incrementarán el riesgo

El incremento de la temperatura no será el único fenómeno asociado a este episodio. El Senamhi prevé una reducción de la nubosidad durante las horas centrales del día, condición que favorecerá un incremento de la radiación ultravioleta.

Sobre este punto, Andrea Holguín, durante una entrevista preliminar, explicó que la menor cobertura nubosa deja expuesta a la población a una mayor incidencia de la radiación solar.

Andrea Holguín, ingeniera meteoróloga y especialista en Monitoreo de Tiempo y Clima del Centro de Monitoreo de Rímac Seguros. (Foto: difusión LinkedIn).

“Sin esta nubosidad vamos a tener directamente la radiación sobre nuestro cielo. No será como en verano, pero igualmente puede afectar la piel y, con una exposición prolongada, incrementar riesgos para la salud”, indicó.

La especialista añadió que este escenario también podría venir acompañado de cambios bruscos de temperatura entre las primeras horas del día y el mediodía, situación que favorece la aparición de enfermedades respiratorias.

El calor también podría afectar cultivos y otras actividades

Los impactos de este episodio no se limitarían a la salud de las personas. La directora del Senamhi, Grinia Ávalos, advirtió en abril que temperaturas persistentemente superiores a lo normal pueden afectar algunos procesos agrícolas.

“Mantener temperaturas uno o dos grados por encima de lo normal puede incidir en etapas importantes de los cultivos. Puede haber supresión de la floración o una menor producción, por lo que es importante realizar una vigilancia permanente y aplicar un manejo agronómico adecuado”, señaló.

El SENAMHI informa que, desde el lunes 27 al miércoles 29 de julio, continuará el incremento de la temperatura diurna, de moderada a extrema intensidad, en la costa y la sierra del país. (Gráfico registro SENAMHI). / Diego Aquino Pedraza

Desde una perspectiva de gestión del riesgo, Frank Chávez, gerente de Ingeniería y Prevención de Riesgos Generales de Arthur Gallagher Perú, sostuvo que las temperaturas elevadas también pueden generar impactos sobre diversas actividades económicas, por lo que enfatizó la importancia de fortalecer la cultura preventiva.

“Desgraciadamente seguimos siendo una sociedad reactiva. Muchas veces actuamos cuando el fenómeno ya está ocurriendo, cuando lo importante es prepararse con anticipación frente a este tipo de escenarios”, manifestó a inicios de mayo a El Comercio.

Recomendaciones para reducir los riesgos durante la alerta

Frente a este escenario, los especialistas recomendaron evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación, mantenerse hidratado, utilizar protector solar, sombreros de ala ancha y lentes con protección UV.

Asimismo, aconsejaron consultar permanentemente los avisos emitidos por el Senamhi y otras fuentes oficiales, especialmente porque durante los próximos días persistirán condiciones favorables para temperaturas superiores a las habituales en gran parte de la costa y la sierra.

“Siempre es importante revisar los pronósticos oficiales porque estos episodios pueden alternar jornadas con cielo cubierto y días con abundante sol. Esos cambios bruscos también pueden afectar la salud, por lo que la prevención sigue siendo la mejor herramienta”, concluyó Andrea Holguín.