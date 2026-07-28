El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió la alerta roja más alta de su escala de avisos meteorológicos ante el pronóstico de un incremento de la temperatura diurna de moderada a extrema intensidad que afectará a Lima, Callao y otras 19 regiones del país durante 71 horas, desde este lunes 27 de julio hasta las 23:59 horas del miércoles 29.

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