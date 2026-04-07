El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) actualizó la alerta amarilla que emitió el domingo y precisó que entre hoy martes hasta el jueves 9 de abril se registrarán elevadas temperaturas en la costa norte y centro del país, incluyendo Lima y el Callao.

En el aviso emitido este martes, en el que extienden los datos anteriores, el instituto informa que desde el 7 y 8 de abril continuará el “incremento de la temperatura diurna en la costa”.

Esta variación será de “ligera a moderada intensidad” e incluye una advertencia de incremento de radiación ultravioleta (UV) por escasez de nubes a lo largo de la costa.

“Asimismo, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h, principalmente durante la tarde”, se lee en el aviso reciente del Senamhi.

Específicamente para hoy martes 7 de abril pronostican temperaturas máximas de entre 30°C y 36°C en la costa norte, entre 28°C y 33°C en la costa centro y valores entre 29°C y 34°C en la costa sur.

Aumento de temperatura diurna en la sierra norte y centro

Similar aviso emitió el Senamhi sobre la sierra norte y centro del Perú, donde también esperan un incremento de temperatura diurna desde el miércoles 8 al viernes 10 de abril.

#ElDato #Senamhi #Minam En la sierra norte, principalmente en Cajamarca y Amazonas reportaron días extremadamente cálidos.



Las temperaturas diurnas más elevadas se registraron en las estaciones San Marcos (Cajamarca) con 28.3 °C, y Jamalca (Amazonas) con 30.2 °C. pic.twitter.com/w9K0G8I5k1 — Senamhi (@Senamhiperu) April 7, 2026

Durante estas fechas, se prevén temperaturas máximas entre 20°C y 34°C en la sierra norte, y valores entre 19°C y 32°C en la sierra centro.