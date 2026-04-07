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La radiación ultravioleta es más alta cuando no hay presencia de nubes. (Foto: Andina)
La radiación ultravioleta es más alta cuando no hay presencia de nubes. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) actualizó la alerta amarilla que emitió el domingo y precisó que entre hoy martes hasta el jueves 9 de abril se registrarán elevadas temperaturas en la costa norte y centro del país, incluyendo Lima y el Callao.

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