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Lima Metropolitana registra nueva ola de calor con temperaturas elevadas en varios distritos. (Foto: Andina)
Lima Metropolitana registra nueva ola de calor con temperaturas elevadas en varios distritos. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Pese a que el otoño se inició el pasado 20 de marzo, Lima Metropolitana seguirá soportando altas temperaturas “de moderada a fuerte intensidad”, según la alerta naranja que activó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) para toda la costa peruana hasta el 4 de abril.

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