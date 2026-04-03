Pese a que el otoño se inició el pasado 20 de marzo, Lima Metropolitana seguirá soportando altas temperaturas “de moderada a fuerte intensidad”, según la alerta naranja que activó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) para toda la costa peruana hasta el 4 de abril.
Según el pronóstico de dicha institución, se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá el incremento de los niveles de radiación ultravioleta (UV) en la capital, Callao y otras ciudades de la costa.
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Asimismo, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h, principalmente durante horas de la tarde, por lo que se recomienda cumplir los consejos e instrucciones dados por las autoridades.
En su reciente reporte, el Senamhi indicó que el brillo solar se intensificará desde el viernes 3 de abril, alcanzando temperaturas máximas de entre 31 °C y 32 °C en distritos de la costa interior como Ate, Carabayllo y Chosica.
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Los distritos cercanos al litoral y al Callao mantendrán temperaturas más moderadas con máximas de hasta 26 °C. Debido a la aproximación del Anticiclón del Pacífico Sur, se espera nubosidad y neblina en las primeras horas de la mañana.
Se prevén precipitaciones ligeras y aisladas propias del otoño en Lima y Callao que no tendrán mayor impacto. Se sugiere a los asistentes a las playas y clubes usar protectores solares, sombreros de ala ancha y lentes con filtro UV.
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En tanto, para el sábado 4 de abril, el Senamhi pronostica altas temperaturas, entre los 31 °C y 36 °C en la costa norte, entre 29 °C a 33 °C en la costa centro y valores entre 26 °C y 35 °C en la costa sur.
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