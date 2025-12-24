El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), informó que durante el feriado largo comprendido entre el 25 y el 28 de diciembre se registrarán condiciones meteorológicas favorables en Lima Metropolitana y en gran parte del país, con predominio de cielos despejados, brillo solar y temperaturas acordes a la temporada.

En Lima, el Senamhi prevé cielo mayormente despejado y presencia de sol, especialmente durante las horas de la tarde. Las temperaturas máximas bordearán los 26 °C, mientras que las mínimas se ubicarán alrededor de los 18 °C. De acuerdo con el reporte, se esperan amaneceres con cielo cubierto que darán paso a mayor brillo solar conforme avance el día, así como ligeros descensos térmicos durante la noche y madrugada.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Lima Metropolitana registraría días soleados y clima templado durante el feriado largo. (Foto: Andina)

En la región costa, se pronostican condiciones soleadas y temperaturas cálidas, principalmente en el norte del país y en la región Ica. Las temperaturas más elevadas se registrarían en Nazca, con valores de hasta 33 °C, seguidas de Ica y Piura, donde se alcanzarían máximas de 32 °C. No obstante, ciudades como Trujillo y Chimbote podrían presentar nubosidad parcial a partir del mediodía.

Para la sierra, el Senamhi indicó que predominarán días soleados y temperaturas diurnas moderadas, acompañadas de noches y madrugadas frías debido a la amplitud térmica. Ayacucho y Huánuco registrarían máximas de hasta 29 °C, mientras que Huaraz alcanzaría los 28 °C. En cuanto a las mínimas, se prevén descensos significativos en zonas como Puno (3 °C), Huancavelica (4 °C) y Cajamarca (6 °C), con cielos mayormente despejados en ciudades como Cajamarca, Huaraz, Jauja, Juliaca y Puno.

La costa presentará condiciones ideales para actividades de playa, con máximas de hasta 33 °C en el sur y norte del país. (Foto: Andina)

En la selva, el organismo meteorológico informó que se esperan lluvias de moderada a fuerte intensidad, principalmente en la selva central y sur, según el aviso meteorológico vigente. Las temperaturas máximas alcanzarían los 32 °C en Iquitos y Tarapoto, y los 30 °C en Pucallpa y Jaén, mientras que las mínimas nocturnas oscilarán entre los 19 °C y 22 °C.

Finalmente, el Senamhi reiteró su recomendación a la ciudadanía de mantenerse informada a través de sus canales oficiales, a fin de conocer oportunamente las actualizaciones sobre las condiciones del tiempo y el clima en todo el territorio nacional.

VIDEO RECOMENDADO