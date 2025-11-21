Debido a las pistas mojadas, se exhorta a los conductores, ciclistas y peatones desplazarse con cuidado. Foto: Senamhi X
Debido a las pistas mojadas, se exhorta a los conductores, ciclistas y peatones desplazarse con cuidado. Foto: Senamhi X
Redacción EC
Redacción EC

Por segundo día consecutivo y en plena estación de primavera, Lima y otros distritos de la capital registraron una intensa desde la noche de ayer y madrugada de hoy, así lo indicó el .

El organismo adscrito al Ministerio del Ambiente precisó que las estaciones meteorológicas que reportaron hasta el momento los mayores acumulados fueron las estaciones Jesús María (0.4 mm); asimismo, el aeropuerto reportó acumulados de 0.1 mm.

Asimismo, se prevé que estas condiciones continúen hasta primeras horas de la mañana para luego pasar hacia el mediodía a cielo nublado parcial en distritos cercanos al mar (Magdalena, San Isidro, Miraflores, entre otros), y mayor probabilidad de brillo solar en distritos alejados del mar (Lince, Jesús María y Breña).

¿A qué se debieron las lloviznas?

El puntualizó que estas precipitaciones fueron asociadas a las condiciones frías del mar y al ingreso de vientos del sur.

Cabe recordar que la primavera en el hemisferio sur, como en Perú, inicia el 22 de septiembre y termina el 21 de diciembre. La fecha exacta puede variar ligeramente cada año debido al fenómeno astronómico del equinoccio de primavera.

