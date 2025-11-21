Por segundo día consecutivo y en plena estación de primavera, Lima y otros distritos de la capital registraron una intensa lloviznas desde la noche de ayer y madrugada de hoy, así lo indicó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
El organismo adscrito al Ministerio del Ambiente precisó que las estaciones meteorológicas que reportaron hasta el momento los mayores acumulados fueron las estaciones Jesús María (0.4 mm); asimismo, el aeropuerto reportó acumulados de 0.1 mm.
Asimismo, se prevé que estas condiciones continúen hasta primeras horas de la mañana para luego pasar hacia el mediodía a cielo nublado parcial en distritos cercanos al mar (Magdalena, San Isidro, Miraflores, entre otros), y mayor probabilidad de brillo solar en distritos alejados del mar (Lince, Jesús María y Breña).
¿A qué se debieron las lloviznas?
El Senamhi puntualizó que estas precipitaciones fueron asociadas a las condiciones frías del mar y al ingreso de vientos del sur.
Cabe recordar que la primavera en el hemisferio sur, como en Perú, inicia el 22 de septiembre y termina el 21 de diciembre. La fecha exacta puede variar ligeramente cada año debido al fenómeno astronómico del equinoccio de primavera.
