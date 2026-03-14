El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que la alerta naranja, que afecta a 18 regiones del país por precipitaciones de intensidad “moderada a fuerte”, había sido extendida.

El aviso meteorológico advirtió sobre fenómenos asociados que incluyen tormentas eléctricas y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 35 km/h desde el viernes hasta el mediodía de este sábado.

De acuerdo con el último reporte oficial, el pronóstico contempla condiciones críticas diferenciadas por pisos altitudinales.

Aviso meteorológico de Senamhi sobre mapa de temperaturas con zonas amarillas y naranjas de intensidad moderada a fuerte. Se esperan hasta 36°C cerca de Narca y Cañeta, 30-33°C en Lima Metropolitana superando 32°C en norte (Carabayllo, Puente Piedra) y este (Ate, La Molina). Sensación térmica hasta 35°C por humedad.

En la sierra central y sur, se prevé la caída de granizo en localidades situadas por encima de los 2 800 m.s.n.m. y nevadas en zonas superiores a los 4 000 m.s.n.m.

“Estas precipitaciones están acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h”, notificó el organismo.

En la zona costera, la mayor intensidad se concentra en el norte. Senamhi pronosticó lluvias moderadas a fuertes en Tumbes y la costa interior de Piura. Para la costa centro y sur, se esperan precipitaciones de ligera a moderada intensidad.

Por otro lado, la región amazónica registrará lluvias y chubascos de fuerte intensidad, con mayor incidencia en la selva alta norte y centro, también acompañados de actividad eléctrica.

Intensas lluvias en Tumbes, superando decenas de litros por m² desde las 10 pm hasta las 4 am, inundan el Instituto Superior Público Capitán José Abelardo Quiñones. Sistema de evacuación falla pese a promesas del ministro de Vivienda. Acumulación de agua hasta 34 cm y más de 70 litros por m² reportados.

El mapa de riesgo abarca los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca y Amazonas (norte); Áncash, Huánuco, Pasco, Junín, Lima, Callao, Huancavelica e Ica (centro); y Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno (sur).

El Senamhi instó a la población a proteger sus bienes ante posibles aniegos y a mantenerse informada sobre la actualización de los avisos de corto plazo, dado que las acumulaciones pluviales podrían alcanzar entre los 15 y 70 mm/día en la sierra.

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