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El Senamhi instó a la población a proteger sus bienes ante posibles aniegos y a mantenerse informada sobre la actualización de los avisos de corto plazo | Foto: Andina (Referencial)
El Senamhi instó a la población a proteger sus bienes ante posibles aniegos y a mantenerse informada sobre la actualización de los avisos de corto plazo | Foto: Andina (Referencial)
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que la alerta naranja, que afecta a 18 regiones del país por precipitaciones de intensidad “moderada a fuerte”, había sido extendida.

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