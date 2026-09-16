Senamhi advierte incremento de vientos y de la temperatura con una alerta roja en Lima y otras regiones de la costa. (Foto: Andina)
Senamhi advierte incremento de vientos y de la temperatura con una alerta roja en Lima y otras regiones de la costa. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta por el incremento de temperaturas diurnas y vientos en Lima y otras regiones de la costa. El evento meteorológico se extenderá desde el 16 hasta el 19 de septiembre en varios departamentos de la región litoral peruana.

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