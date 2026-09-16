El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta por el incremento de temperaturas diurnas y vientos en Lima y otras regiones de la costa. El evento meteorológico se extenderá desde el 16 hasta el 19 de septiembre en varios departamentos de la región litoral peruana.

La costa central registrará un aumento de la temperatura diurna con valores de moderada a extrema intensidad. La escasa nubosidad hacia el mediodía eleva los niveles de radiación ultravioleta en la capital y zonas aledañas.

El periodo de vigencia para el aviso de temperatura abarca 95 horas continuas de monitoreo oficial en la región costera y andina. Las condiciones térmicas diurnas elevadas coinciden con la proximidad del cambio de estación en el territorio nacional.

Zonas de Lima y otra regiones de la costa con alerta roja por incremento de temperaturas, según Senamhi.

El organismo prevé temperaturas máximas entre 24°C y 30°C para la costa central el 16 y 17 de septiembre. Los valores térmicos suben a rangos de entre 24°C y 31°C durante los días 18 y 19 de septiembre.

La costa norte prevé temperaturas máximas de entre 29°C y 36°C durante las mismas jornadas de setiembre. La costa sur espera marcas térmicas entre 21°C y 30°C, mientras la sierra registra valores de hasta 33°C.

Senamhi alerta por el incremento de vientos en Lima y la costa según aviso 370

El pronóstico contempla ráfagas de viento vespertinas con velocidades cercanas a los 35 km/h en la franja costera. Además, la costa norte presenta lluvias dispersas y la sierra reporta precipitaciones localizadas durante las tardes.

Zonas donde habrá incremento de vientos esta semana, según Senamhi.

El aviso 370 de Senamhi establece una alerta naranja por vientos de moderada a fuerte intensidad del 17 al 19 de septiembre. La medida rige en Lima, Callao, Áncash, Arequipa, Ica, La Libertad, Lambayeque, Moquegua, Piura y Tacna.

La velocidad del viento supera los 36 km/h en la costa centro el 18 de septiembre del 2026 y origina levantamiento de polvo en Ica. El litoral presenta niebla y ráfagas superiores a 40 km/h durante la noche y madrugada.