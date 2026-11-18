El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que la costa peruana presentará lloviznas de ligera a moderada intensidad junto con un incremento en la velocidad del viento. La meteoróloga de la institución, Angie Flores, señaló que este escenario afectará sectores del litoral desde Lima hasta Tacna en medio de los efectos del fenómeno El Niño.

La especialista, en declaraciones a RPP, explicó que las precipitaciones se concentrarán en las zonas costeras de Lima, Callao, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. Asimismo, precisó que en la capital los distritos de Lima Sur, como Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, registrarán acumulados de entre 1 mm y 2 mm de agua por metro cuadrado al día, lo que genera riesgo de aniegos debido a la falta de drenaje adecuado.

A esta información se suma el aviso N° 475 de nivel amarillo emitido por Senamhi para alertar sobre el aumento de ráfagas de viento con velocidades superiores a los 40 km/h en la costa centro y sur. Flores confirmó que para la costa centro se proyectaron velocidades cercanas a los 32 km/h, mientras que en el litoral de Ica los vientos alcanzaron los 35 km/h entre el 19 de noviembre y el 21 de noviembre.

Senamhi reporta un acumulado de 11.7 mm de precipitación en la estación de Villa María entre las 7:00 a.m. del 4 de noviembre y las 7:00 a.m. del 5 de noviembre. (Foto: César Grados / @photo.gec)

Según Senamhi, esta cifra representa "uno de los registros históricos más altos" en Lima Metropolitana. (Fotos: César Grados / @photo.gec)

En la zona norte del país, el organismo reportó precipitaciones de moderada a fuerte intensidad que impactaron a las regiones de Piura y Tumbes. La vocera reportó acumulados de 80 mm a 90 mm en Piura, alcanzando los 100 mm en el distrito de Zapillica, mientras que en Tumbes los valores fluctuaron entre 50 mm y 60 mm.

Alzas de temperatura en Lima

De forma paralela, el Senamhi mantiene activo el aviso N° 471 de nivel rojo debido a un incremento significativo de la temperatura diurna en la costa y sierra hasta el 20 de noviembre. El evento inició el 17 de noviembre e incluye pronósticos de escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que favoreció la elevación de la radiación ultravioleta.

Durante esta ola de calor, los termómetros en Carabayllo alcanzaron picos de 33 °C, en La Molina registraron 32 °C y en Jesús María marcaron 31 °C, superando hasta en 10 °C los valores habituales de la temporada. Además, la institución proyecta máximas de 26 °C a 37 °C para la costa norte y entre 15 °C y 32 °C en las distintas zonas de la sierra.