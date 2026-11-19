El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) pronosticó que Lima presentará lloviznas de ligera a moderada intensidad durante los próximos días, con mayor impacto en distritos de Lima Sur como Villa María del Triunfo y Villa El Salvador.

En los distritos de San Juan de Lurigancho y Villa María del Triunfo se registran valores altos de humedad relativa, debido al ingreso de vientos del sur.

De acuerdo con el reporte meteorológico N° 473, este fenómeno vendrá acompañado de un incremento en la velocidad del viento a lo largo del litoral, desde el miércoles 18 hasta el viernes 20 de noviembre.

Intensas lloviznas en Lima Sur provocan aniegos enfrente al hospital de Emergencias de Villa El Salvador. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

Se presentarán lloviznas de ligera a moderada intensidad en diversos sectores de la costa centro y sur del país.

De acuerdo con el reporte meteorológico, la cobertura nubosa registrada marca un cambio temporal en las condiciones térmicas de Lima.

Los distritos ubicados en Lima Sur concentrarán las mayores condiciones para la ocurrencia de estas precipitaciones ligeras.

“Durante la tarde, ciudadanos de los distritos ubicados al este y sur de Lima Metropolitana reportan la ocurrencia de lloviznas, conforme al aviso meteorológico vigente”, publicó el Senamhi.

Lima Sur

De acuerdo con el análisis meteorológico del Senamhi, esta zona de la ciudad experimentará de manera más marcada la humedad y las lloviznas anunciadas. La proyección mantiene este escenario como parte de la evolución del clima capitalino tras la disminución del calor intenso.

#Video/Foto #Minam #Senamhi | Ciudadanos de los distritos ubicados al este y sur de Lima Metropolitana reportan la ocurrencia de lloviznas, conforme al aviso meteorológico vigente En San Juan de Lurigancho y Villa María del Triunfo se registran valores altos de humedad relativa https://t.co/siVCVwdtAf — Senamhi (@Senamhiperu) November 19, 2026

Efectos Niño Costero

En Lima Metropolitana, estaciones meteorológicas ubicadas en Carabayllo, La Molina, Jesús María y Santiago de Surco reportaron marcas ambientales de hasta 33 °C, con sensaciones térmicas que alcanzaron los 35 °C durante las horas de mayor insolación.

El meteorólogo de la institución, Erickson Rojas, detalló que el fenómeno de El Niño Costero y el calentamiento del mar elevan la temperatura percibida entre 3 °C y 4 °C por encima de los datos captados por los termómetros.

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