Lima registró lloviznas en diversos distritos desde hace varios días. (Foto: César Campos / @photo.gec)
Lima registró lloviznas en diversos distritos desde hace varios días. (Foto: César Campos / @photo.gec)
Por Redacción EC

Raquel Loayza, especialista del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), dijo que su institución prevé la continuidad de lloviznas en las madrugadas y el incremento de la temperatura en Lima entre el 5 y el 8 de noviembre. La funcionaria señaló que las precipitaciones en las mañanas perderán intensidad en la capital a partir de mañana.

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