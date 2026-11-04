Raquel Loayza, especialista del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), dijo que su institución prevé la continuidad de lloviznas en las madrugadas y el incremento de la temperatura en Lima entre el 5 y el 8 de noviembre. La funcionaria señaló que las precipitaciones en las mañanas perderán intensidad en la capital a partir de mañana.

En declaraciones a RPP Noticias, Loayza sostiene que este miércoles 4 de noviembre marcó el registro con más acumulación de agua en la capital. “Hoy día fue el día D, lo más fuerte y hemos tenido incrementos de vientos de fuerte intensidad”, comentó.

La funcionaria precisó que un milímetro de lluvia equivale a un litro de agua por metro de superficie. La representante del Senamhi informa que la estación de Villa María del Triunfo registró 6.3 mm de agua en la madrugada del 4 de noviembre, mientras en Surco el registro se ubicó en 1.0 mm.

Respecto al tiempo para el periodo del 5 al 8 de noviembre, el Senamhi emitió el aviso N°453 de nivel rojo por el incremento de la temperatura durante el día. La institución prevé temperaturas de entre 24°C y 31°C en la costa centro, junto con reducción de nubes al mediodía y ráfagas de viento de hasta 45 km/h en la tarde.

Reporte del Senamhi sobre precipitaciones en Lima y la costa

Lima y regiones de la costa registran lluvias desde el 2 de noviembre según pronosticó a través del aviso N°450 el Senamhi. La institución detalla precipitaciones en los departamentos de Áncash, Ica, Arequipa, La Libertad y Lima a partir de esa fecha.

En la costa norte del país, el Senamhi alertó a través del aviso N°451 de nivel de peligro rojo por precipitaciones desde el 4 hasta el 6 de noviembre. Las regiones de Tumbes y Piura presentan acumulados de entre 5 mm/día y 55 mm/día junto a ráfagas de viento de 40 km/h.