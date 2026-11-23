Lima registrará temperaturas máximas de hasta 32 °C hasta el sábado 28 de noviembre debido al incremento de la temperatura diurna, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). El fenómeno también afectará a diversas regiones de la costa y la sierra del país, donde se esperan valores de hasta 37 °C.

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De acuerdo con el aviso meteorológico de nivel rojo, vigente desde el miércoles 25 hasta el sábado 28 de noviembre, el incremento de temperaturas tendrá una intensidad de moderada a extrema en la costa y de moderada a fuerte en la sierra.

Lima soportará temperaturas de hasta 32 °C por incremento del calor, advierte Senamhi. (Foto: Andina)

El Senamhi señaló que este fenómeno estará acompañado de escasa nubosidad hacia el mediodía, condición que favorecerá el incremento de los niveles de radiación ultravioleta (UV). Asimismo, se prevén ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 40 kilómetros por hora (km/h), principalmente durante las tardes, y no se descartan lluvias dispersas en la costa norte.

Según el pronóstico para el miércoles 25 de noviembre, las temperaturas máximas oscilarán entre 25 °C y 32 °C en la costa centro, que comprende Lima; entre 26 °C y 37 °C en la costa norte, y entre 24 °C y 32 °C en la costa sur.

En la sierra norte se esperan temperaturas máximas de entre 22 °C y 32 °C; en la sierra centro, entre 15 °C y 30 °C; y en la sierra sur, entre 14 °C y 30 °C.

El aviso meteorológico comprende 22 departamentos: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Tumbes.

Temperaturas llegarán a los 37 °C en la costa norte y hasta 32 °C en Lima, según Senamhi. (Foto: Andina)

Vientos en la costa

Por otro lado, el Senamhi emitió un aviso meteorológico de nivel amarillo por el incremento de la velocidad del viento en la costa, fenómeno que se presentará desde el miércoles 25 hasta el viernes 27 de noviembre, con una intensidad de ligera a moderada.

Para el miércoles 25 se pronostican vientos con velocidades cercanas a los 32 km/h en la costa de Lima, alrededor de los 34 km/h en la costa de Ica y próximas a los 22 km/h en la costa sur. Además, se esperan ráfagas que superarán los 40 km/h.

El organismo meteorológico también advirtió que durante la noche, la madrugada y las primeras horas de la mañana se presentarán niebla, neblina y lloviznas dispersas en sectores cercanos al litoral, principalmente en zonas de la costa central y sur.

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