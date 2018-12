Senamhi: verano en Lima tendrá temperaturas máximas hasta de 29 grados

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que el verano, que se iniciará pronto, registrará rangos normales, pero en algún momento, especialmente en febrero, los termómetros podrían marcar dos grados más, hasta 28 o 29 grados.

Grinia Ávalos, subdirectora de Predicción Climática del Senamhi, indicó a la agencia Andina que las herramientas con las que cuenta la institución permiten determinar que no habrá mayores anomalías en el clima. Además, como ocurre en cada verano, en las alturas de Lima (Chosica, San Mateo, etc), caerán las lluvias propias de esta época del año, pero en niveles normales y no de manera intensa.

Asimismo, dijo que las mayores temperaturas se dan en Lima Este (La Molina, San Juan de Lurigancho, Ate, Santa Anita), mientras que en los distritos costeros, el mar refresca el ambiente por su acción termorreguladora, haciendo que la temperatura sea menor.

La experta agregó que las lluvias en el norte del país y en la sierra sur (Puno, Cusco) estarán en sus niveles normales.

En cambio, en el sur occidental, en las regiones que miran al litoral (Arequipa, Tacna, Moquegua) las precipitaciones estarán por debajo de sus valores normales.

Cabe recordar que la estación del verano inicia oficialmente el jueves 21 de diciembre a las 17:22 horas y culmina el 20 de marzo.

