Severas críticas ha desencadenado un video producido y realizado por la Universidad San Martín de Porres (USMP) debido a cómo en este se cuenta la historia del cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, quien llega a ser comparado con uno de los personajes más representativos de la literatura universal: don Quijote de la Mancha. Este material que es parte del programa educativo “Tiempo para Aprender”, transmitido en Internet y por TV, fue dirigido a escolares del quinto de secundaria.

El lunes 21 de setiembre, a las 10:30 a.m., el material en cuestión, que dura casi 13 minutos, se transmitió en señal abierta por Panamericana TV y también fue subido al espacio virtual de la USMP TV .

Luego del escándalo, la universidad lamentó a través de un comunicado que el programa “pueda haber dado la impresión de justificar lo injustificable” y rechazó la violencia terrorista de este grupo delictivo, que desangró al país entre 1980 y el 2000. El video ya no puede ser visualizado en la plataforma web.

🗣A la comunidad en general. pic.twitter.com/vW4HvA4U4P — Universidad de San Martín de Porres (@USMP_oficial) September 22, 2020

Lo propio hizo Panamericana TV al señalar que “transmite el espacio educativo ‘Tiempo para Aprender’, mas no interviene en su producción ni realización”. La casa televisora deslindó con cualquier tipo de apología hacia el terrorismo.

El material audiovisual, titulado “La Violencia Política en Latinoamérica”, estaba dirigido a escolares del 5° grado de secundaria. Según la universidad, los contenidos que viene produciendo están basados en el temario oficial del diseño curricular vigente, pero el Ministerio de Educación ha aclarado que este video en particular no cumplió esos lineamientos, que no forma parte de la estrategia del gobierno “Aprendo en Casa” y que no ha sido ni elaborado ni validado ni aprobado por sus especialistas.

📢 #COMUNICADO ¡Atención, familias! Este contenido que circula en redes sociales no es parte de #AprendoEnCasa. Puedes verificar nuestras sesiones en el siguiente enlace: https://t.co/vOwdwEF0QZ pic.twitter.com/F3uhKLycGI — mineduperu (@MineduPeru) September 22, 2020

A continuación presentamos una revisión de las afirmaciones más cuestionables del video. Para esto conversamos con José Luis Gil, exmiembro del Grupo Especial de Inteligencia del Perú (equipo policial que atrapó en 1992 a Guzmán Reinoso); el director general de Bibliotecas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Marcel Velázquez; y el experto en temas de terrorismo y narcotráfico Pedro Yaranga. También citamos un comunicado de la Asociación de Oficiales Generales y Almirantes del Perú (Adogen) y un análisis sobre el caso del Ministerio de Educación (Minedu).

En video para escolares del quinto de media, Abimael Guzmán es comparado con don Quijote de la Mancha (Foto: Captura de Video)

1.- ABIMAEL Y EL QUIJOTE: “Así como Alonso Quijano leía muchos libros de caballería, al punto de creerse un caballero y convertirse en Don Quijote de la Mancha, para salir en busca de aventuras, a Abimael Guzmán también le ocurrió algo así, solo que a diferencia de leer libros sobre caballeros y princesas encerradas en castillos, leía mucho sobre política y socialismo. Al igual que don Quijote de la Mancha, Abimael Guzmán se obsesionó con las ideologías y doctrinas del comunismo, por eso fundó el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso, con el objetivo de llegar al poder y, una vez ahí, instaurar el sistema comunista en todo el Perú”.

Para el director general de Bibliotecas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Marcel Velázquez, comparar a Abimael Guzmán con el Quijote “no es solo equivocado, sino que revela un gran desconocimiento de la historia y la literatura”.

El Quijote -explica Velázquez- representa la multiplicidad, la fragmentación de la verdad del mundo moderno; Abimael el pensamiento único, el dogmatismo y la intolerancia. A su crítica agrega que “el vídeo ridiculiza a los lectores de libros, instalándolos en el campo de la locura y, así, alejando la lectura de la vida cotidiana”.

En opinión de Pedro Yaranga, experto en temas de terrorismo y narcotráfico, este no sería un caso de apología del terrorismo, pero sí de alguna manera se estaría exaltando la figura de Abimael Guzmán. “¡Cómo pueden compararlo con el Quijote!”, dice y agrega que Guzmán "tampoco es un justiciero que robaba a los ricos para repartir dinero a los pobres (como indica el video)”.

Yaranga recuerda que el cabecilla terrorista planificó a principios de 1980 “la toma del poder a través de las armas pasando por ríos de sangre, es decir, matanzas, ejecuciones y asesinatos colectivos”.

La Asociación de Oficiales Generales y Almirantes del Perú (Adogen) se pronunció también sobre el caso, indicando en un comunicado que “este video, en forma abierta y manifiesta, considera a la figura del jefe de la organización terrorista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, como líder de un grupo justiciero, relativiza el origen y motivación de los integrantes de dicha organización”.

En un análisis sobre este video, elaborado por el Ministerio de Educación y enviado a El Comercio, la entidad aclara que “el contenido del video describe la personalidad de Abimael Guzmán, presentándolo como un intelectual, filósofo, pensador, luchador social, dejando en segundo plano las consecuencias de sus propuestas”.

El análisis del Minedu continúa diciendo que “en el Texto escolar Historia, Geografía y Economía 5, distribuido por el Minedu, se hace referencia a Abimael Guzmán como el responsable de la escalada de violencia y terror, se menciona que es un “… fundamentalista dogmático, violentista y potencialmente genocida” (tomado del texto escolar) y a Sendero Luminoso como un “grupo terrorista””.

El polémico video señaló que Sendero Luminoso era visto por algunos campesinos humildes como un grupo justiciero al repartirles el dinero robado a los adinerados. Sin embargo, esta material no resalta que fue justamente la población campesina la que más sufrió con la barbarie de este grupo terrorista (Captura de Video)

2.- ¿JUSTICIEROS?: “Los senderistas iniciaron la subversión contra el Estado desde Ayacucho, robando a los hacendados, secuestrando alcaldes, repartiendo el dinero robado entre los campesinos pobres. Estas acciones hicieron que muchos pobladores humildes los vean como un grupo justiciero”.

Para José Luis Gil, exmiembro del GEIN y también director general de Inteligencia del Ministerio del Interior durante el 2019, este contenido “ha sido estructurado para decir que Abimael Guzmán fue casi casi un Robin Hood o un Quijote de la Mancha, y en no decir que fue un terrorista, que hubo violencia criminal terrorista". Este olvido estratégico, opina Gil, tiene un sentido: "edulcorar, matizar para que nadie se dé cuenta”.

Según el citado análisis del Minedu, "en el video se deja entrever que los grupos campesinos que se unieron a Sendero Luminoso lo hicieron “porque Abimael y Sendero repartían dinero entre los campesinos” (cita tomada del video). Al respecto, el video no toma en cuenta que los grupos campesinos fueron reclutados por la fuerza y bajo amenaza, y que fue el sector social el que más se afectó con la violencia terrorista”.

3.- NO SON UNA GUERRILLA; SON TERRORISTAS: “Los senderistas se camuflaban entre la gente, usaban ropa de civil y hacían una vida aparentemente normal. A eso se le llamó guerrilla, un tipo de guerra donde un grupo pequeño armado entra en conflicto con las fuerzas militares”.

Según José Luis Gil, “no existió una guerrilla” ni tampoco hubo “un conflicto armado”, porque no habían dos ejércitos. “Para nosotros, fue el Estado peruano contra un grupo terrorista. Aquí solo hubo un grupo de delincuentes cometiendo actos de terrorismo y el Estado peruano hizo lo que como Estado le corresponde: combatirlos. También se equivocó, cometió excesos y eso fue castigado”.

La Adogen agregó en su comunicado que “sin excusa alguna, dicho ‘video educativo’ obvia mencionar que hoy en día, la organización terrorista Sendero Luminoso forma parte de la lista de Organizaciones Terroristas Internacionales emitidas tanto por la Unión Europea, como por EE.UU. y Canadá”.

Sobre este punto, en su análisis, el Ministerio de Educación precisa que "el término guerrilla se utiliza para referirse a los movimientos de reivindicaciones sociales que surgieron en América Latina en la década de los años 60 del siglo XX, los mismos que tuvieron influencia de procesos revolucionarios socialistas. En tal sentido, Sendero Luminoso no es un movimiento guerrillero, ni por su accionar ni por el contexto histórico en el que actuó”.

Recién en el minuto 8:40 del del video se menciona de manera muy rápida y sin mayores detalles los tipos de atentados terroristas que cometió Sendero Luminoso (Captura de Video)

4.- CASI NI SE MENCIONAN LOS ATENTADOS TERRORISTAS: “Volviendo al tema de SL, este grupo subversivo empezó como un grupo comunista sin armas, pero con los años fueron cometiendo asesinatos, colocando coches-bomba, colgando perros en los postes de luz, derrumbando torres eléctricas y dejando mensajes comunistas pintados en los muros […] Durante 10 años cometieron varios atentados. Dejaron miles de víctimas mortales, al cual se le conoce como el capítulo del terrorismo en el Perú” (Recién lo mencionan en el minuto 8:40 de un total de 13)

Para Gil Becerra, el video ha sido convenientemente estructurado tanto en el mensaje como en la forma de darlo. “Lo que se quiere es impregnar que no existió violencia criminal terrorista. Se nota, además, que ha habido una cadena de errores, que parte desde la edición del video, en la aprobación de la universidad y en la difusión en el canal. Es patético que nos ocurra habiendo pasado 30 años”.

"Estas personas deben ser notificadas e investigadas. Si hay indicios de apología, se deben tomar acciones legales″, opinó Gil.

Según el Código Penal, la apología del delito de terrorismo o de la persona que haya sido condenada como su autor o partícipe (numeral 2 del artículo 316°) se castiga con una pena de cárcel no menor de 6 años ni mayor de 12 años. Si la apología se comete a través de medios de comunicación social o mediante el uso de tecnologías de información y comunicaciones, como internet y otros análogos, la pena no será menor de 8 años ni mayor de 15 años.

El especialista en temas de terrorismo Pedro Yaranga cuestiona cómo una universidad que tiene especialistas puede cometer “tremendo error”. El Minedu -dijo- debe supervisar este tipo de contenidos.

Al final del programa se plantearon dos preguntas a los escolares del quinto de secundaria. Esta fue una de ellas (Foto: Captura de Video)

–¿Error o infiltración?–

José Luis Gil, exmiembro del Grupo Especial de Inteligencia del Perú (GEIN), presume que detrás de este video podría haber personas infiltradas del Movadef (Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales), organización de fachada de Sendero Luminoso. “Este no es un hecho aislado. Parto de la idea de que nada relacionado al terrorismo es casualidad. El objetivo de SL es la educación y se están infiltrando en universidades públicas pero también en las privadas. Esto debe ser investigado de oficio por el procurador contra el Terrorismo y la Dircote”, opinó.

En su comunicado, la USMP anunció acciones para “determinar las responsabilidades que correspondan” y que están revisando la totalidad de sus programas “para asegurar que esta lamentable situación no vuelva a suceder”.

En diálogo con El Comercio, voceros del Ministerio de Educación han enfatizado que este polémico contenido no es parte de la estrategia “Aprendo en Casa” y que tampoco ha sido validado por sus especialistas. Al no tener competencias para sancionar por este tipo de situaciones, el Minedu remitirá una carta a la USMP pidiendo “más cuidado con el abordaje de contenidos pedagógicos”.

