Fieles y miembros de la congregación se preparan para la primera salida del Señor de los Milagros. (TVPerú)
Fieles y miembros de la congregación se preparan para la primera salida del Señor de los Milagros. (TVPerú)
Por Redacción EC

Cientos de devotos se congregaron desde tempranas horas en el Santuario de las Nazarenas del Cercado de Lima para la primera procesión del Señor de los Milagros. Las actividades litúrgicas comenzaron a las 6:00 a.m. con misas previas al inicio del recorrido procesional programado para el mediodía de hoy sábado 3 de octubre.

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