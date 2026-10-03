Cientos de devotos se congregaron desde tempranas horas en el Santuario de las Nazarenas del Cercado de Lima para la primera procesión del Señor de los Milagros. Las actividades litúrgicas comenzaron a las 6:00 a.m. con misas previas al inicio del recorrido procesional programado para el mediodía de hoy sábado 3 de octubre.

Las familias vestidas con hábitos morados colmaron los accesos principales del templo de la Av. Tacna. Los comerciantes autorizados ofrecieron detentes y rosarios a precios que fluctuaron entre S/4 y S/10.

El grupo de sahumadoras confeccionó una alfombra floral en la entrada del santuario con la silueta del papa León XIV. Las integrantes emplearon flores, aserrín de colores y café en polvo durante seis horas de trabajo continuo.

Las andas del Cristo Moreno salen a las 12:00 del mediodía desde el santuario para la primera jornada de veneración. El trayecto comprende la avenida Tacna, avenida Emancipación, jirón Chancay y jirón Conde de Superunda antes del retorno al templo por Tacna.

Las autoridades municipales instalaron una carpa móvil para la atención de personas extraviadas junto con personal de Serenazgo. El Cuerpo General de Bomberos, el Ministerio de Salud y el Sistema de Atención Médica de Urgencia desplegaron puestos de auxilio en el perímetro.

Fieles y miembros de la congregación se preparan para la primera salida del Señor de los Milagros. (TVPerú)

Fieles y miembros de la congregación se preparan para la primera salida del Señor de los Milagros. (TVPerú)

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao dispuso cierres viales totales entre las 12:00 y las 9:00 p.m. Los buses de los corredores Azul y Morado modificaron sus paraderos habituales hacia las avenidas Nicolás de Piérola y Prolongación Tacna.

Próximos recorridos del Señor de los Milagros durante octubre

La Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas programó cuatro salidas adicionales para las próximas semanas. Las procesiones secundarias tendrán lugar el 18 de octubre, 19 de octubre, 28 de octubre y 1 de noviembre por diversas arterias de la capital.

El Santuario de las Nazarenas mantendrá sus puertas abiertas desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. durante todo el mes morado. El Arzobispado de Lima transmitirá meditaciones nocturnas diarias a las 9:00 p.m. a través de sus plataformas digitales oficiales.