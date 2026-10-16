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Resumen

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La Municipalidad de Lima, la PNP, Indeci y los bomberos están coordinando acciones para prevenir emergencias producto del calor o negligencias durante el recorrrido del Señor de los Milagros. (Foto: Andina/composición)
La Municipalidad de Lima, la PNP, Indeci y los bomberos están coordinando acciones para prevenir emergencias producto del calor o negligencias durante el recorrrido del Señor de los Milagros. (Foto: Andina/composición)
Por Joel Dávila Quiñonez

Lima Metropolitana atraviesa un octubre inusualmente caluroso. Las temperaturas se mantienen por encima de los valores habituales para la primavera y, este domingo 18 y lunes 19, miles de fieles volverán a las calles del Centro de Lima para acompañar al Señor de los Milagros durante dos extensas jornadas procesionales. El calor no es un factor menor: en la primera salida del Cristo Moreno, el pasado 3 de octubre, cerca de 90 personas tuvieron que ser atendidas por descompensaciones y golpes de calor.