Lima Metropolitana atraviesa un octubre inusualmente caluroso. Las temperaturas se mantienen por encima de los valores habituales para la primavera y, este domingo 18 y lunes 19, miles de fieles volverán a las calles del Centro de Lima para acompañar al Señor de los Milagros durante dos extensas jornadas procesionales. El calor no es un factor menor: en la primera salida del Cristo Moreno, el pasado 3 de octubre, cerca de 90 personas tuvieron que ser atendidas por descompensaciones y golpes de calor.

Según información del Ministerio de Salud, la mayoría de los atendidos fueron adultos mayores que presentaron bajas de presión y alteraciones en sus niveles de glucosa. Tres personas tuvieron que ser trasladadas a hospitales para recibir atención especializada: dos al Rebagliati y una al hospital Castilla.

El incremento del calor en Lima Metropolitana, pero, prácticamente, en todo el territorio peruano se debe a dos factores: el Niño Costero, pero también el incremento considerable de las temperaturas del mar, lo que también tiene incidencias en las precipitaciones, pues, si lo comparamos con octubre de 2025 el escenario era completamente distinto al actual.

“Los valores están más altos de lo esperado. En 2025, a estas alturas del año estábamos bordeando los 15 grados”, nos dice Elizabeth Silvestre, presidente de Inclima: “Hoy estamos a 21 grados en la mañana y en algunos lugares llegan a los 30 o 33 grados entre el mediodía y las 2 de la tarde. En las noches, las temperaturas no bajan mucho”.

La procesción del Señor de los Milagros sale a recorrer las calles de Lima durante el mes de octubre. (Foto: Andina)

Por su parte, Abraham Levy, especialista en meteorología, apuntó que “el mar está entre 7 y 8 grados más caliente de lo normal frente a la costa norte y central del Perú. El aire que respiras lo trae la brisa marina. Cuando la brisa entra en contacto con el agua, el mar transfiere el calor al aire que llega caliente a los distritos de Lima. En la práctica estamos en verano”.

En tanto que Raquel Loayza, ingeniera meteorológica del Senamhi, agregó: “en Lima Centro se amanece entre los 21 y 22 grados, digamos, alrededor de las 7 de la mañana, pero hacia el mediodía, a pesar de tener un cielo nublado, el termómetro podrá alcanzar los 25 o 26 grados”.

El incremento del calor en Lima y todo el Perú se debe al Fenómeno de El Niño, como al aumento de las temperaturas del mar en unos 7 a 8 grados por encima de lo normal. (Foto de Fabrice COFFRINI / AFP). / FABRICE COFFRINI

La procesión del Señor de los Milagros con temperaturas altas

Los tres especialistas consultados por El Comercio coinciden en que la población que asistirá a la procesión del Señor de los Milagros del domingo 18 y lunes 19 de octubre, lo hará siendo consciente de que estamos en verano y con todo lo que esta estación representa en una ciudad como Lima Metropolitana.

Loayza indica las mejores horas para asistir a la procesión y evitar las elevadas temperaturas: “el 18 habrá ciertas ráfagas de aire que refrescan, pero desde las 11 de la mañana el sol estará más intenso, con más rayos ultravioletas hasta las 3 o 4 de la tarde. Lo recomendable es ir bien temprano hasta las 10 de la mañana”.

Levy acota al respecto: “hay riesgo para las personas, sobre todo al mediodía y la mayoría de los devotos no tienen 15 años, sino alrededor de los 75 años. Puede haber riesgo de deshidratación y mucha radiación, hay un calor extremo y mucho sol. Lo mejor es ir en la mañana o ya cayendo la noche”.

Los expertos prevén que podrían presentarse aumento de casos víctimas de los golpes de calor durante la procesión con temperaturas entre los 25 a 26 grados y gran aglomeración de personas. (Fotos: Julio Reaño/@photo.gec)

“En el caso de los adultos mayores, ellos son los más propensos a casos de golpes de calor; una recomendación sería que, si pueden evitar ir, lo hagan, los niños también”, mencionó Silvestre.

¿Qué harán las autoridades durante la procesión del Señor de los Milagros?

El Comercio también conversó con Mario Casaretto, gerente de gestión del riesgo de desastre de la Municipalidad Metropolitana de Lima, quien reveló que su sector y otras instituciones se reunieron para coordinar acciones de prevención durante las procesiones:

“Tenemos todo organizado para una rápida respuesta médica con personal del SAMU, SISOL y otras entidades para atender casos por golpes de calor. Estamos realizando un trabajo anticipado para evitar consecuencias graves. Asimismo, tendremos una carpa móvil para los niños extraviados. Estará a una cuadra paralela a la procesión. Contamos con prevencionistas y voluntarios de la Hermandad. El año pasado se extraviaron 22 menores. Si los padres no aparecen se entrega a la Policía en la comisaría de Monserrat”.

Los especialistas recomiendan no acercarse a las aglomeraciones de personas, tomar mucha agua, usar protector solar y llevar ropa ligera y de colores claros. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

Del mismo modo, Casaretto reveló que se ha conformado un puesto unificado entre la Policía Nacional, los bomberos, Defensa Civil (Indeci), representantes de la hermandad, los cuales realizarán coordinación constante ante cualquier emergencia o incidente. Recordó que durante la primera salida del Señor de los Milagros del pasado 3 de octubre, se reportaron decenas casos de personas afectadas por las altas temperaturas.

José Luis Toledo Zapata, Mayordomo General de la Hermandad del Señor de los Milagros de las Nazarenas, confirmó la existencia del “Comando Unificado Nazarenas 2026”, que tiene por finalidad “evacuar y atender, no solo casos de golpes de calor, que se estima que serán elevados en estos días de la procesión, también para ser evacuados y recibir primera atención básica de parte de las brigadas. De ser necesario, se emplearán ambulancias para trasladar a las personas hacia un hospital”.

Toledo Zapata revela que, durante un día de procesión, entre idas y venidas de los fieles, se aglomeran un total de 1 millón personas durante las casi 21 horas que toma cada jornada en las que el Cristo Moreno recorre las calles, acotando que cuentan con el personal suficiente para atender cualquier emergencia durante la procesión.

¿Cómo asistir de forma segura a la procesión del Señor de los Milagros?

Sin embargo, y pese al incremento irregular del calor en Lima Metropolitana, lo cierto es que miles de fieles seguirán los pasos del Cristo Moreno pese al extremo calor que vive la capital. Ante ello, los especialistas dan estos consejos para asistir de forma segura.

“Hay que salir con mentalidad de verano”, explica Elizabeth Silvestre: “que la ropa sea más ligera, más fresca, mucha hidratación. A las personas a quienes les gusta ir cerca al anda creo que ahora lo mejor es medirse un poco y acompañar con toda la devoción, pero estando más alejados”.

Senamhi prevé que para el 18 y 19 de octubre Lima Centro experimentará calor entre los 25 y 26 grados alrededor de las 11:00 a.m. y las 4:00 p.m. (Foto: Andina)

Raquel Loayza de Senamhi, insiste en tener en cuenta estas medidas: “lleven sombrillas, gorros anchos, usen bloqueadores adecuados, también ropa clara, no oscura pues absorbe la luz, la clara la refleja. Portar agua para tomar durante el recorrido es vital. Hay que tener en cuenta que la gente aglomerada, más el calor, harán que la sensación térmica del cuerpo se eleve unos dos grados, como mínimo”.

Por su parte, Mario Casaretto aporta estas recomendaciones: “si tenemos alguna deficiencia o enfermedad, lo mejor es ponerse a buen recaudo, no estar en la multitud. Mucha gente lleva niños, recién nacidos, de pocos meses. No traigan menores, por favor, muchos quieren que el Señor bendiga a sus hijos, eso no está bien. No cometamos negligencia por no prever estos escenarios”.

Evita los golpes de calor en la procesión del Señor de los Milagros

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), ha dado estas recomendaciones ante el aumento de las temperaturas en el marco de la procesión del Señor de los Milagros para evitar los golpes de calor, que no son otra cosa que una lesión ocasionada por la exposición al calor.

Evitar exposición directa al sol entre las 11:00 a.m. a las 4:00 p.m.

Evitar la realización de actividad física intensa en los horarios arriba mencionados.

Siempre buscar sombra.

Mantenerse en ambientes frescos y ventilados.

Evitar aglomeraciones de personas.

Evitar colocar a niños y adultos mayores en lugares con aglomeración de personas.