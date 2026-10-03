Cerca de 90 personas sufrieron descompensaciones y golpes de calor en la primera procesión del Señor de los Milagros en el Cercado de Lima. Las brigadas de salud asistieron a los afectados en los puestos de auxilio rápido instalados a lo largo de la ruta.

Según RPP, los casos fueron registrados por el Ministerio de Salud en los puntos de atención médica. La mayoría de los pacientes atendidos fueron adultos mayores que presentaron bajas de presión y descompensaciones de glucosa.

Los médicos de emergencia trasladaron a tres personas hacia hospitales cercanos para una evaluación especializada. Dos pacientes ingresaron al hospital Rebagliati y el hospital Castilla recibió a un ciudadano debido a la gravedad de su cuadro.

Adultos mayores sufrieron descompensaciones y golpes de calor en primera procesión del Señor de los Milagros. (Fotos: Julio Reaño / @photo.gec)

Adultos mayores sufrieron descompensaciones y golpes de calor en primera procesión del Señor de los Milagros. (Fotos: Julio Reaño / @photo.gec)

El personal sanitario recomendó el consumo permanente de agua y el uso de sombreros de ala ancha a los asistentes. Los especialistas sugirieron además la aplicación de bloqueador solar y el acompañamiento constante a los adultos mayores.

La sagrada imagen del Cristo de Pachacamilla salió al mediodía desde el Santuario de las Nazarenas entre cánticos de los devotos. La procesión avanzó por la avenida Tacna, la avenida Emancipación y los jirones Chancay y Conde de Superunda.

La Autoridad de Transporte Urbano ejecutó cierres viales e implementó desvíos en los servicios de los corredores Azul y Morado. Asimismo, la Municipalidad de Lima desplegó efectivos de Serenazgo y una carpa móvil para la ubicación de personas extraviadas.

Programación de las próximas procesiones del Señor de los Milagros en Lima

La Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas organizó cuatro recorridos adicionales para las siguientes semanas. Las salidas del Cristo Moreno tendrán lugar el 18 de octubre, 19 de octubre, 28 de octubre y 1 de noviembre por diversos sectores de la capital.

Adultos mayores sufrieron descompensaciones y golpes de calor en primera procesión del Señor de los Milagros. (Fotos: Julio Reaño / @photo.gec)

El Santuario de las Nazarenas recibirá a los fieles desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche durante todo el mes. Además, la institución religiosa transmitirá las meditaciones nocturnas diarias a las 9:00 de la noche por sus canales digitales.