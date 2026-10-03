Adultos mayores sufrieron descompensaciones y golpes de calor en primera procesión del Señor de los Milagros. (Fotos: Julio Reaño / @photo.gec)
Adultos mayores sufrieron descompensaciones y golpes de calor en primera procesión del Señor de los Milagros. (Fotos: Julio Reaño / @photo.gec)
Por Redacción EC

Cerca de 90 personas sufrieron descompensaciones y golpes de calor en la primera procesión del Señor de los Milagros en el Cercado de Lima. Las brigadas de salud asistieron a los afectados en los puestos de auxilio rápido instalados a lo largo de la ruta.

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