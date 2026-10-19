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Resumen

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Por Diego Aquino Pedraza

Calles cerradas, vehículos obligados a modificar sus recorridos y servicios de transporte público desviados marcaron este lunes 19 de octubre el tercer recorrido procesional del Señor de los Milagros. El paso del Cristo Moreno por sectores del Cercado de Lima, Barrios Altos y La Victoria obligó a implementar restricciones progresivas en algunas de las principales vías utilizadas diariamente para atravesar el centro de la capital.

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