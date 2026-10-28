La cuarta procesión del Señor de los Milagros recorrió este miércoles 28 de octubre el Centro de Lima, en una jornada que comenzó a las 6 a. m. en la Iglesia de las Nazarenas, donde miles de fieles llegaron para acompañar a la sagrada imagen.
TE PUEDE INTERESAR
- Señor de los Milagros: así era la procesión en la Lima de los años 20 y ahora vuelve a las calles este 19 de octubre |FOTOS
- Señor de los Milagros: Tres historias de fe y esperanza en el Hospital Guillermo Almenara
- Jossué Zavala: la historia del joven artista devoto del Señor de los Milagros cuyo lienzo llegó hasta el papa León XIV
- ¿Dónde va la procesión del Señor de los Milagros hoy, 18 de octubre?
- Procesión del Señor de los Milagros 2026: rutas y horarios para este domingo 18 y lunes 19
Seguir temas