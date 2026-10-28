La cuarta procesión del Señor de los Milagros recorrió este miércoles 28 de octubre el Centro de Lima, en una jornada que comenzó a las 6 a. m. en la Iglesia de las Nazarenas, donde miles de fieles llegaron para acompañar a la sagrada imagen.

El trayecto incluyó las avenidas Tacna, Nicolás de Piérola, Alfonso Ugarte, Venezuela y Bolivia, además de calles de Breña. Durante el recorrido, la imagen estuvo acompañada por serenatas criollas, devotos emocionados, comerciantes ambulantes y un amplio despliegue de seguridad.

La quinta y última salida procesional del año se realizará este domingo 1 de noviembre, a partir de las 11:30 a. m. y avanzará por los jirones Callao y Chancay, así como por la avenida Emancipación, hasta el ingreso al monasterio, previsto para las 7:50 p. m. Allí, las Madres Nazarenas Carmelitas Descalzas custodiarán la imagen hasta el próximo año.