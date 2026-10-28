Lima, 27 de octubre del 2026 | La sagrada imagen del Señor de los Milagros avanzó por la avenida Tacna durante su cuarto recorrido procesional. | Foto: Julio Reaño/@photo.gec
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Lima, 27 de octubre del 2026 | Cuarta procesión del Señor de los Milagros en el centro de Lima | Foto: Julio Reaño/@photo.gec
  • Lima, 27 de octubre del 2026 | La sagrada imagen del Señor de los Milagros avanzó por la avenida Tacna durante su cuarto recorrido procesional. | Foto: Julio Reaño/@photo.gec
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    Lima, 27 de octubre del 2026 | La sagrada imagen del Señor de los Milagros avanzó por la avenida Tacna durante su cuarto recorrido procesional. | Foto: Julio Reaño/@photo.gec

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    Lima, 27 de octubre del 2026 | La sagrada imagen del Señor de los Milagros avanzó por la avenida Tacna durante su cuarto recorrido procesional. | Foto: Julio Reaño/@photo.gec

  • Lima, 27 de octubre del 2026 | Como es tradición, decenas de Sahumadoras siguieron el recorrido del Señor de los Milagros en el Centro de Lima | Foto: Julio Reaño/@photo.gec
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    Lima, 27 de octubre del 2026 | Como es tradición, decenas de Sahumadoras siguieron el recorrido del Señor de los Milagros en el Centro de Lima | Foto: Julio Reaño/@photo.gec

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    Lima, 27 de octubre del 2026 | Como es tradición, decenas de Sahumadoras siguieron el recorrido del Señor de los Milagros en el Centro de Lima | Foto: Julio Reaño/@photo.gec

  • Lima, 27 de octubre del 2026 | Una devota contempla conmovida el paso de la sagrada imagen del Señor de los Milagros en su cuarto recorrido por el Centro de Lima. | Foto: Julio Reaño/@photo.gec
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    Lima, 27 de octubre del 2026 | Una devota contempla conmovida el paso de la sagrada imagen del Señor de los Milagros en su cuarto recorrido por el Centro de Lima. | Foto: Julio Reaño/@photo.gec

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    Lima, 27 de octubre del 2026 | Una devota contempla conmovida el paso de la sagrada imagen del Señor de los Milagros en su cuarto recorrido por el Centro de Lima. | Foto: Julio Reaño/@photo.gec

  • Lima, 27 de octubre del 2026 | A pesar del calor intenso registrado este miércoles, muchos fieles acudieron con sus hijos para que reciban la bendición del Cristo Morado | Foto: Julio Reaño/@photo.gec
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    Lima, 27 de octubre del 2026 | A pesar del calor intenso registrado este miércoles, muchos fieles acudieron con sus hijos para que reciban la bendición del Cristo Morado | Foto: Julio Reaño/@photo.gec

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    Lima, 27 de octubre del 2026 | A pesar del calor intenso registrado este miércoles, muchos fieles acudieron con sus hijos para que reciban la bendición del Cristo Morado | Foto: Julio Reaño/@photo.gec

  • Lima, 27 de octubre del 2026 | La sagrada imagen del Señor de los Milagros recorre la avenida Alfonso Ugarte acompañada por miles de fieles. | Foto: Julio Reaño/@photo.gec
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    Lima, 27 de octubre del 2026 | La sagrada imagen del Señor de los Milagros recorre la avenida Alfonso Ugarte acompañada por miles de fieles. | Foto: Julio Reaño/@photo.gec

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    Lima, 27 de octubre del 2026 | La sagrada imagen del Señor de los Milagros recorre la avenida Alfonso Ugarte acompañada por miles de fieles. | Foto: Julio Reaño/@photo.gec

  • Lima, 27 de octubre del 2026 | Integrantes de la Hermandad del Señor de los Milagros cargan la sagrada anda en plena jornada de fe durante su cuarta procesión. | Foto: Julio Reaño/@photo.gec
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    Lima, 27 de octubre del 2026 | Integrantes de la Hermandad del Señor de los Milagros cargan la sagrada anda en plena jornada de fe durante su cuarta procesión. | Foto: Julio Reaño/@photo.gec

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    Lima, 27 de octubre del 2026 | Integrantes de la Hermandad del Señor de los Milagros cargan la sagrada anda en plena jornada de fe durante su cuarta procesión. | Foto: Julio Reaño/@photo.gec

  • Lima, 27 de octubre del 2026 | La emoción por ver al Cristo Moreno fue inevitable entre los fieles, quienes expresaron su profunda devoción e incluso derramaron lágrimas a su paso.| Foto: Julio Reaño/@photo.gec
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    Lima, 27 de octubre del 2026 | La emoción por ver al Cristo Moreno fue inevitable entre los fieles, quienes expresaron su profunda devoción e incluso derramaron lágrimas a su paso.| Foto: Julio Reaño/@photo.gec

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    Lima, 27 de octubre del 2026 | La emoción por ver al Cristo Moreno fue inevitable entre los fieles, quienes expresaron su profunda devoción e incluso derramaron lágrimas a su paso.| Foto: Julio Reaño/@photo.gec

  • Lima, 27 de octubre del 2026 | Como es tradición, la música peruana estuvo presente con una serenata criolla para la sagrada imagen del Señor de los Milagros. | Foto: Julio Reaño/@photo.gec
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    Lima, 27 de octubre del 2026 | Como es tradición, la música peruana estuvo presente con una serenata criolla para la sagrada imagen del Señor de los Milagros. | Foto: Julio Reaño/@photo.gec

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    Lima, 27 de octubre del 2026 | Como es tradición, la música peruana estuvo presente con una serenata criolla para la sagrada imagen del Señor de los Milagros. | Foto: Julio Reaño/@photo.gec

  • Lima, 27 de octubre del 2026 | Alfombras de flores adornaron las calles por donde transitó el anda del Señor de los Milagros, en una jornada de fe y tradición | Foto: Julio Reaño/@photo.gec
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    Lima, 27 de octubre del 2026 | Alfombras de flores adornaron las calles por donde transitó el anda del Señor de los Milagros, en una jornada de fe y tradición | Foto: Julio Reaño/@photo.gec

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    Lima, 27 de octubre del 2026 | Alfombras de flores adornaron las calles por donde transitó el anda del Señor de los Milagros, en una jornada de fe y tradición | Foto: Julio Reaño/@photo.gec

  • Lima, 27 de octubre del 2026 |Durante la cuarta procesión del Cristo Moreno, los comerciantes ambulantes también se hicieron presentes ofreciendo la tradicional comida carretillera. | Foto: Julio Reaño/@photo.gec
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    Lima, 27 de octubre del 2026 |Durante la cuarta procesión del Cristo Moreno, los comerciantes ambulantes también se hicieron presentes ofreciendo la tradicional comida carretillera. | Foto: Julio Reaño/@photo.gec

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    Lima, 27 de octubre del 2026 |Durante la cuarta procesión del Cristo Moreno, los comerciantes ambulantes también se hicieron presentes ofreciendo la tradicional comida carretillera. | Foto: Julio Reaño/@photo.gec

  • Lima, 27 de octubre del 2026 | El domingo 1 de noviembre concluyen las procesiones del Señor de los Milagros con su tradicional último recorrido | Foto: Julio Reaño/@photo.gec
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    Lima, 27 de octubre del 2026 | El domingo 1 de noviembre concluyen las procesiones del Señor de los Milagros con su tradicional último recorrido | Foto: Julio Reaño/@photo.gec

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    Lima, 27 de octubre del 2026 | El domingo 1 de noviembre concluyen las procesiones del Señor de los Milagros con su tradicional último recorrido | Foto: Julio Reaño/@photo.gec

Por Redacción EC

La cuarta procesión del Señor de los Milagros recorrió este miércoles 28 de octubre el Centro de Lima, en una jornada que comenzó a las 6 a. m. en la Iglesia de las Nazarenas, donde miles de fieles llegaron para acompañar a la sagrada imagen.

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