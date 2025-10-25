Señor de los Milagros EN VIVOS | Últimas noticias de su visita extraordinaria al Callao
Al momento de retornar a Lima, el ‘nazareno móvil’ con la venerada imagen tomará la avenida Sáenz Peña, avenida Guardia Chalaca, avenida La Marina, avenida Universitaria, avenida Mariano H. Cornejo, avenida Tingo María, avenida Óscar R. Benavides y avenida Nicolás de Piérola, culminando en la avenida Tacna para ingresar nuevamente a la iglesia de Las Nazarenas.
¿Cuál es la ruta del recorrido del domingo 26 de octubre?
El Señor de los Milagros saldrá a las 6 a.m. e iniciará su recorrido en la avenida Tacna, para luego seguir por la avenida Nicolás de Piérola, avenida Óscar R. Benavides, avenida Tingo María, avenida Mariano H. Cornejo, avenida Universitaria y avenida La Marina, hasta llegar a la avenida Guardia Chalaca, ya en el Callao, avenida Sáenz Peña y avenida Pacífico.
La última vez que el Señor de los Milagros visitó el Callao fue en el mes de octubre de 2003.
En el que ha sido catalogado como un recorrido extraordinario, que nuevamente unirá a Lima con el primer puerto del país, la sagrada imagen del Cristo Moreno saldrá de la iglesia Las Nazarenas a las 6 a.m., para luego ser colocada a bordo del 'nazareno móvil', que se encargará de transportarla al Callao, pasando por varios distritos como Cercado de Lima, Breña, Pueblo Libre y San Miguel, entre otros.
Después de 22 años, el Señor de los Milagros visitará el Callao en un recorrido extraordinario que realizará a bordo del 'nazareno móvil', este domingo 26 de octubre.
Mapa de ruta del recorrido del Señor de los Milagros - Domingo 26 de octubre