Procesión del Señor de los Milagros EN VIVO | Sigue aquí el recorrido del sábado 18 de octubre
Cuál es la ruta del recorrido del 18 de octubre
El Señor de los Milagros saldrá de la iglesia de las Nazarenas y recorrerá la avenida Tacna, el jirón Ica y el jirón de la Unión, ingresando a la Plaza Mayor de Lima para recibir los homenajes de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Palacio de Gobierno y el Palacio Arzobispal. Luego continuará por el jirón Carabaya, jirón Ucayali y la avenida Abancay, para ingresar al jirón Junín, donde recibirá el homenaje del Congreso de la República.
Se espera que miles de fieles devotos del Cristo de Pachacamilla acompañen la procesión durante todo el día, pues el recorrido del 18 de octubre es uno de los más tradicionales que la venerada imagen realiza en cada año
El Cristo Moreno saldrá de la iglesia Las Nazarenas a las 6 a.m. para luego dirigirse hacia la avenida Tacna, donde se oficiará una misa en su honor. Culminada la celebración, la imagen iniciará su recorrido que culminará, en horas de la noche o en la madrugada del 19 de octubre, en el Santuario de la Virgen del Carmen, ubicado en Barrios Altos.
La sagrada imagen del Señor de los Milagros realizará este sábado, 18 de octubre, su segundo recorrido procesional del año, en una jornada en la que recibirá los homenajes de Palacio de Gobierno, la Municipalidad de Lima y el Congreso de la República.,
Video recomendado
Newsletter Buenos días
Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.
La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo
Tras ello seguirá su recorrido por jirón Junín, doblará por el jirón Huanta y continuará por los jirones Ancash y Maynas, retornando nuevamente por el jirón Junín hasta llegar a la Iglesia de la Virgen del Carmen de Lima (Barrios Altos).