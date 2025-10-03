Señor de los Milagros EN VIVO | Hora de salida, ruta y más detalles de la procesión del sábado 4 de octubre
¿Qué otros días saldrá en procesión el Cristo Moreno?
Además del sábado 4, la venerada efigie del Señor de los Milagros volverá a salir en procesión los días sábado 18, domingo 19, domingo 26 (visita extraordinaria al Callao) y martes 28 de octubre, así como el sábado 1 de noviembre, fecha en la que realizará su último recorrido del año 2025.
En este primer recorrido del Señor de los Milagros, del sábado 4 de octubre, la imagen saldrá del Santuario de Las Nazarenas para luego recorrer una parte de la avenida Tacna, voltear por la avenida Emancipación y continuar su trayecto por los jirones Chancay y Conde de Superunda. Finalmente, las sagradas andas tomarán la avenida Tacna para retornar a la iglesia de Las Nazarenas.
Según lo informó la hermandad del Señor de los Milagros, las andas del Cristo de Pachacamilla saldrán del monasterio de Las Nazarenas a las 12:00 p.m. El recorrido procesional será transmitido en vivo por la señal de Canal HN, vía YouTube. Las incidencias online de la procesión podrás seguirlas en esta misma nota de El Comercio.
La sagrada imagen del Señor de los Milagros realizará su primera procesión del 2025 este sábado 4 de octubre. El Cristo Moreno se reencontrará con sus fieles devotos después de un año de espera, y se calcula que miles de personas se congreguen en la avenida Tacna para acompañar el paso de las veneradas andas.
Video recomendado
La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo
Newsletter Buenos días
Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.
La sagrada imagen del Señor de los Milagros realizará su primera procesión del 2025 este sábado 4 de octubre. El Cristo Moreno se reencontrará con sus fieles devotos después de un año de espera, y se calcula que miles de personas se congreguen en la avenida Tacna para acompañar el paso de las veneradas andas.