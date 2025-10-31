Señor de los Milagros | Sexto y último recorrido de la sagrada imagen en este 2025
¿CUÁNTO PESA EL ANDA DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS?
Una investigación realizada por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), encabezada por la física María Elena López, reveló que el anda del Señor de los Milagros tiene un peso que oscila entre 900 y 990 kilos. Este peso se distribuye entre 32 cargadores, lo que permite nivelar la estructura durante su recorrido en procesión.
La especialista detalló que la carga que soporta cada miembro de la Hermandad del Cristo Moreno varía entre 25 y 30 kilos, y el anda se eleva a más de cuatro metros, lo que añade un desafío significativo a la tarea de los cargadores. Estos aspectos técnicos son importantes para entender la logística y el esfuerzo físico implicados en este importante acontecimiento religioso.
Este sábado 1 de noviembre se realizará el sexto y último recorrido procesional del Señor de los Milagros.
