Entre oraciones, cánticos y muestras de profunda devoción, miles de fieles acompañaron al Señor de los Milagros durante su segundo recorrido procesional por las calles del Centro Histórico de Lima. En medio de esta multitudinaria manifestación de fe, el Seguro Social de Salud (Essalud) estuvo presente para cuidar la salud de los asistentes y brindar atención médica oportuna a quienes la necesitaron.

Desde las primeras horas de la mañana, profesionales de EsSalud desplegaron dos puntos de atención médica itinerante de Hospital Perú y dos ambulancias del Sistema de Transporte Asistido de Emergencia (STAE).

Durante esta segunda jornada del Cristo Moreno el personal de salud asistió a más de 130 personas en la mayoría de adultos mayores afectados por el intenso calor, deshidratación y descompensaciones.

Los puntos de atención fueron instalados estratégicamente en el cruce de los jirones Caylloma e Ica, donde profesionales de la salud permanecieron desde las 7:00 a. m. para atender las emergencias que se presentaron durante la jornada.

El operativo contó también con ambulancias tipo II y III, equipadas para estabilizar a los pacientes y trasladarlos de emergencia hacia establecimientos de salud cuando fuera necesario.

Los puntos de atención fueron instalados estratégicamente en el cruce de los jirones Caylloma e Ica. (Foto: Essalud)

“Nuestra atención itinerante, mediante los puntos médicos de Hospital Perú integrados a la capacidad de respuesta de las ambulancias del STAE, se hace presente para brindar auxilio oportuno a todos los devotos. Nuestro compromiso es acompañarlos y salvaguardar su bienestar en esta masiva manifestación de fe”, destacó Oscar Alfredo Broggi, gerente de Oferta Flexible de EsSalud.

Entre las principales afecciones atendidas se registraron cuadros de deshidratación, hipotensión, golpes de calor, crisis hipertensivas y caídas leves.

Ante la elevada concurrencia de personas durante las procesiones, la Dra. Jessica Florián recordó la importancia de adoptar medidas sencillas para prevenir emergencias, especialmente entre los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas.

Esta intervención formó parte del Comando Unificado de Respuesta, integrado por la Policía Nacional del Perú, el Ministerio de Salud (Minsa), la DIRIS Lima Centro, la Hermandad del Señor de los Milagros, la Municipalidad Metropolitana de Lima e Indeci.

El despliegue médico continuará durante los próximos recorridos procesionales del 19 y 28 de octubre, así como el 1 de noviembre, con el objetivo de brindar asistencia oportuna y prevenir complicaciones de salud entre los participantes.