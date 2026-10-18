El despliegue médico de Essalud continuará durante los próximos recorridos procesionales del 19 y 28 de octubre, así como el 1 de noviembre. (Foto: Essalud)
El despliegue médico de Essalud continuará durante los próximos recorridos procesionales del 19 y 28 de octubre, así como el 1 de noviembre. (Foto: Essalud)
Por Redacción EC

Entre oraciones, cánticos y muestras de profunda devoción, miles de fieles acompañaron al Señor de los Milagros durante su segundo recorrido procesional por las calles del Centro Histórico de Lima. En medio de esta multitudinaria manifestación de fe, el Seguro Social de Salud (Essalud) estuvo presente para cuidar la salud de los asistentes y brindar atención médica oportuna a quienes la necesitaron.

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