Una asistente a la procesión trata de protegerse en medio de los fuegos artificiales durante la procesión del Señor de los Milagros. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)
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Señor de los Milagros
  • Una asistente a la procesión trata de protegerse en medio de los fuegos artificiales durante la procesión del Señor de los Milagros. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)
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    Una asistente a la procesión trata de protegerse en medio de los fuegos artificiales durante la procesión del Señor de los Milagros. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

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    Una asistente a la procesión trata de protegerse en medio de los fuegos artificiales durante la procesión del Señor de los Milagros. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

  • El hecho causó una gran humareda durante la procesión del Señor de los Milagros. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)
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    El hecho causó una gran humareda durante la procesión del Señor de los Milagros. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

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    El hecho causó una gran humareda durante la procesión del Señor de los Milagros. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

  • Hubo descontrol en el manejo de los pirotécnicos durante el recorrido del Cristo Moreno. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)
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    Hubo descontrol en el manejo de los pirotécnicos durante el recorrido del Cristo Moreno. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

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    Hubo descontrol en el manejo de los pirotécnicos durante el recorrido del Cristo Moreno. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

  • Los asistentes también se vieron afectados por la densa humareda. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)
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    Los asistentes también se vieron afectados por la densa humareda. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

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    Los asistentes también se vieron afectados por la densa humareda. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

  • Los efectivos policiales trataron de proteger a algunos de los asistentes. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)
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    Los efectivos policiales trataron de proteger a algunos de los asistentes. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

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    Los efectivos policiales trataron de proteger a algunos de los asistentes. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

  • Las sahumadoras del Señor de los Milagros también se vieron afectadas. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)
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    Las sahumadoras del Señor de los Milagros también se vieron afectadas. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

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    Las sahumadoras del Señor de los Milagros también se vieron afectadas. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

Por Redacción EC

Gran susto se llevaron los feligreses y miembros de la Hermandad del Señor de los Milagros, luego de que los fuegos artificiales que acompañaban la procesión causaran momentos de tensión entre los asistentes en el Centro de Lima.

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