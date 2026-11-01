Gran susto se llevaron los feligreses y miembros de la Hermandad del Señor de los Milagros, luego de que los fuegos artificiales que acompañaban la procesión causaran momentos de tensión entre los asistentes en el Centro de Lima.
TE PUEDE INTERESAR
- El origen de Halloween en el Perú: así se vivía cada 31 de octubre a mediados del siglo XX
- Así llegaron los papamóviles de León XIV al Perú: el operativo especial para trasladarlos desde Brasil
- La odisea de viajar en bus de Lima a Miraflores en la década del 50: una crónica del transporte público hace 75 años
- Gobierno advierte que el Fenómeno El Niño actual será “mucho más peligroso” que los de 1982 y 1997
- Sedapal triplica capacidad para captar agua con alta turbidez en La Atarjea ante El Niño
Seguir temas