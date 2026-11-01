Gran susto se llevaron los feligreses y miembros de la Hermandad del Señor de los Milagros, luego de que los fuegos artificiales que acompañaban la procesión causaran momentos de tensión entre los asistentes en el Centro de Lima.

El hecho se produjo durante la quinta y último recorrido de la imagen del Cristo Moreno por las calles de la capital. Un descontrol en el manejo de los pirotécnicos provocó susto en los fieles. Afortunadamente no se registraron heridos.

La última salida del Señor de los Milagros pone fin a semanas de celebraciones que convocaron a miles de creyentes en Lima. La festividad vuelve a demostrar la importancia cultural y religiosa de una devoción que trasciende generaciones.

En su último recorrido del año, la imagen partió desde la iglesia de La Nazarenas, siguió por la avenida Tacna, hacía el jirón Callao para doblar y conectar con el jirón Chancay.

Retornará por la avenida Emancipación hacía la avenida Tacna para ingresar a Santuario de Las Nazarenas alrededor de las 7 de la noche.

Ante ello, las estaciones Castilla, Tacna, Jirón de la Unión y Colmena permanecerán cerradas temporalmente. Además, los servicios 301 y 305 del Corredor Azul tendrán paraderos temporales en la avenida Nicolás de Piérola.

Mientras tanto, la ruta 412 del Corredor Morado reducirá su recorrido hasta el cruce del jirón Francisco Pizarro con Prolongación Tacna. Cientos de fieles llegaron desde distintos puntos de Lima para participar en la procesión