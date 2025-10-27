Señor de los Milagros | Últimas noticias del quinto recorrido procesional
Rutas del Quinto recorrido
El inicio como es de costumbre es desde el templo de Las Nazarenas y continuará por la avenida Tacna y avenida Nicolás de Piérola, consideradas zonas de alta concurrencia. Luego, avanzar por el jr. Cañete y conectar con la av. Alfonso Ugarte.
A continuación, ingresará al Hospital Arzobispo Loayza, donde llevará su bendición a los enfermos. Retomará nuevamente la avenida Alfonso Ugarte y avanzará por la avenida Venezuela, visitando la iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados.
Posteriormente retornará por la misma avenida Venezuela, continuará por el jirón Mariano Moreno, jirón Recuay, jirón Loreto, avenida Bolivia y avenida Garcilaso de la Vega, para finalmente ingresar a la avenida Tacna y retornar al Santuario de las Nazarenas.
Cabe señalar que, el domingo 26, el anda del Señor de los Milagros recorrió las calles el Callao luego de 22 años. Desde las 6 de la mañana hasta las casi 9 de la noche, la santa imagen pasó por los distritos de Breña, Pueblo Libre y San Miguel para llegar hasta el primer puerto.
Este marte 28 de octubre se realizará el quinto recorrido del Señor de los Milagros. Conoce las últimas noticias y desvíos.
