Señor de los Milagros recorrerá avenidas de Lima este 28 de octubre. (Foto: Andina)
Señor de los Milagros recorrerá avenidas de Lima este 28 de octubre. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La imagen del Señor de los Milagros recorrerá este miércoles 28 de octubre diversas avenidas de Lima durante su cuarto recorrido procesional y llegará a los hospitales nacionales Arzobispo Loayza y Docente Madre Niño San Bartolomé, ubicados en la avenida Alfonso Ugarte. En ambos establecimientos de salud, pacientes, familiares y trabajadores esperan la visita del Cristo de Pachacamilla.

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