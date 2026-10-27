La imagen del Señor de los Milagros recorrerá este miércoles 28 de octubre diversas avenidas de Lima durante su cuarto recorrido procesional y llegará a los hospitales nacionales Arzobispo Loayza y Docente Madre Niño San Bartolomé, ubicados en la avenida Alfonso Ugarte. En ambos establecimientos de salud, pacientes, familiares y trabajadores esperan la visita del Cristo de Pachacamilla.

La procesión partirá del Santuario de las Nazarenas, ubicado en el jirón Huancavelica, y continuará por las avenidas Tacna y Nicolás de Piérola, el jirón Cañete y la avenida Alfonso Ugarte. En esta última vía, la imagen realizará dos paradas frente a los mencionados hospitales.

Entre los homenajes programados figura el que organizará la Empresa Peruana de Servicios Editoriales S. A. (Editora Perú), que agrupa al Diario Oficial El Peruano, la Agencia Peruana de Noticias Andina y los Servicios Editoriales y Gráficos (Segraf).

Tras las visitas a los establecimientos de salud, la imagen continuará su recorrido por las avenidas Venezuela y Bolivia, el jirón Varela y la avenida Garcilaso de la Vega. Finalmente, ingresará a la avenida Tacna para retornar al Santuario de las Nazarenas.

Cierres y desvíos vehiculares

Debido al desplazamiento de la procesión, se aplicarán cierres progresivos de las vías comprendidas en el recorrido. Las restricciones avanzarán conforme se desplace la imagen, lo que permitirá habilitar nuevamente los tramos que queden libres.

La Municipalidad de Lima estableció desvíos para los servicios de transporte público que circulan por las avenidas Tacna, Garcilaso de la Vega, Alfonso Ugarte, Venezuela, Bolivia y Nicolás de Piérola, de acuerdo con los tramos afectados y el sentido de circulación.

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Entre las vías consideradas para los recorridos alternativos figuran las avenidas Prolongación Tacna, Francisco Pizarro, Caquetá, Tingo María, Óscar R. Benavides, Mariano Cornejo, Brasil, 28 de Julio y Arequipa. También se contemplan los alrededores de las plazas Dos de Mayo, Ramón Castilla y Bolognesi.

Los cambios comprenden, además, los servicios de los corredores complementarios, cuyos recorridos deberán adecuarse a los desvíos establecidos en las avenidas Tacna, Bolivia, Venezuela y Garcilaso de la Vega.