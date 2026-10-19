La llegada del Señor de los Milagros al Hospital Guillermo Almenara reunió a cerca de 300 pacientes, familiares y profesionales de la salud en un encuentro que renovó la esperanza de quienes enfrentan enfermedades complejas y los especialistas que luchan diariamente por devolverles la salud.

Durante la jornada, se destacó la vocación de servicio de los profesionales de salud y la importancia de brindar una atención que combine la calidad médica con la calidez humana, el respeto y la dignidad de cada paciente.

Detrás de cada paciente hay una historia, una familia y un deseo profundo de recuperar la salud. En el encuentro con el Señor de los Milagros estuvo la paciente Rosa González de Lovera, quien enfrenta una extraña enfermedad inflamatoria que afecta sus cartílagos. Su presencia reflejó la fortaleza de quienes deben aprender a convivir con diagnósticos complejos y continuar adelante incluso en los días más difíciles.

La procesión del Señor de los Milagros llegó hasta el Hospital Guillermo Almenara. (Foto: Difusión)

A su lado, estuvo también Julio César Alvarado Enríquez, paciente con cáncer de colon y metástasis, quien encontró en este encuentro un espacio para renovar su fe y pedir por más tiempo de vida junto a su familia. Su historia recuerda que, detrás de cada diagnóstico, hay una persona con sueños, afectos y motivos para seguir luchando.

La esperanza se extendió a Elida Huamán, quien espera una nueva intervención luego de sufrir una hemorragia severa y una complicación infecciosa que la llevó a la unidad de cuidados intensivos. Para ella, como para tantos pacientes hospitalizados, cada oportunidad de recuperación representa la posibilidad de retomar su vida junto a sus seres queridos.

La procesión del Señor de los Milagros adquiere un significado especial en un hospital, donde cada día se libra una batalla silenciosa contra la enfermedad y donde la recuperación de un paciente representa también la esperanza de toda una familia.

La presidenta ejecutiva de Essalud, Zulema Tomas, participó en este encuentro acompañada del Dr. Marco Antonio Mestanza, gerente de la Red Prestacional Almenara.