La llegada del Señor de los Milagros al Hospital Guillermo Almenara reunió a cerca de 300 pacientes, familiares y profesionales de la salud. (Foto: Difusión)
La llegada del Señor de los Milagros al Hospital Guillermo Almenara reunió a cerca de 300 pacientes, familiares y profesionales de la salud. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

La llegada del Señor de los Milagros al Hospital Guillermo Almenara reunió a cerca de 300 pacientes, familiares y profesionales de la salud en un encuentro que renovó la esperanza de quienes enfrentan enfermedades complejas y los especialistas que luchan diariamente por devolverles la salud.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.