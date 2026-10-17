20:28
- Este domingo 18 y lunes 19 de octubre, el Señor de los Milagros recorrerá las calles de Lima.
20:13
- Se prevé que esta extensa jornada procesional del 18 y 19 de octubre finalice entre las 3:00 y las 4:00 a. m. del martes 20 de octubre.
20:10
- Estos son los días en que el Señor de los Milagros recorrerá las calles de Lima en el mes de octubre
- Lima volverá a vestirse de morado los días 18, 19 y 28 de octubre, además del 1 de noviembre de 2026, con las tradicionales procesiones del Señor de los Milagros.
20:09
- Conoce el recorrido de la procesión del Señor de los Milagros para este domingo 18 de octubre
- La segunda salida procesional del Señor de los Milagros se realizará el domingo 18 de octubre , desde las 6:00 a. m., cuando las andas partan por la avenida Tacna y continúen por los jirones Ica y de la Unión. Cerca del mediodía, el Cristo Moreno llegará a la plaza de Armas de Lima, donde recibirá homenajes de la Municipalidad Metropolitana, el Palacio de Gobierno y el Palacio Arzobispal.
20:06
- Después, avanzará por Carabaya, Ucayali y la avenida Abancay, para seguir por las inmediaciones del Congreso de la República y los jirones Junín y Huanta. Durante la noche, recorrerá Áncash y Maynas antes de regresar a Junín y llegar a la Iglesia del Carmen, donde la jornada concluiría entre la 1:00 y las 2:00 a. m. del lunes.
20:05
- La mañana del lunes 19 de octubre, a partir de las 6:00 a. m., el Cristo Morado retomará su recorrido por los jirones Huánuco, Puno y Antonio Bazo, con una parada en el Hospital Nacional Dos de Mayo.
20:05
- Al mediodía, las andas continuarán por Antonio Bazo, la avenida Grau y las calles Tarata y Cangallo, hasta llegar al Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. Posteriormente, la procesión avanzará por las avenidas Grau, Nicolás de Piérola y Abancay, además de los jirones Leticia, Zavala Loayza y Miguel Aljovín . Cada tramo reunirá a devotos que acompañarán la imagen en una de las jornadas más extensas de las celebraciones del mes morado.
20:01
- Conoce las fechas, horarios y el recorrido oficial de la segunda procesión del Señor de los Milagros 2026 por las calles de Lima.