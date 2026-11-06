La sagrada imagen del Señor de los Milagros retornará al Convento de las Nazarenas el lunes 16 de noviembre, luego de la misa que presidirá el papa León XIV en la Base Aérea de Las Palmas, como parte de su visita apostólica al Perú. El recorrido procesional comenzará a las 4:00 p. m. y se prevé que llegue a su destino alrededor de las 8:00 p. m.

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Según informó la organización religiosa, el anda del Cristo Moreno partirá de la Base Aérea de Las Palmas y recorrerá diversas avenidas de Lima hasta llegar al Convento de las Nazarenas, donde se encuentra su santuario.

El recorrido continuará por la avenida Soto Bermejo, la avenida Paseo de la República, la avenida Surco, la avenida Tomás Marsano y la avenida República de Panamá. Posteriormente, avanzará por las avenidas Canaval y Moreyra, Juan de Arona, Petit Thouars, 28 de Julio y el jirón Washington.

El tramo final de la procesión comprenderá la avenida Tacna, hasta el ingreso al Convento de las Nazarenas, previsto aproximadamente para las 8:00 p. m.

A través de un comunicado, la organización invitó a los fieles y devotos a acompañar la imagen del Señor de los Milagros durante su retorno, con fe y oración, luego de la celebración eucarística que encabezará el pontífice.

Agenda del papa León XIV en Lima

El pontífice llegará a Lima el miércoles 11 de noviembre y será recibido oficialmente en la Base Aeronaval del Callao. Luego participará en una ceremonia de bienvenida en el Palacio de Gobierno y sostendrá una visita al presidente de la República.

Ese mismo día se reunirá con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional, donde pronunciará un discurso.

El jueves 12 de noviembre, León XIV se reunirá con los obispos del Perú y participará en la celebración de la Hora Media con sacerdotes, religiosos, seminaristas y representantes de equipos sinodales y consejos pastorales, en la Basílica Catedral de Lima. Por la tarde, encabezará una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Monumental.

Recorrido por Chiclayo, Cusco y Pucallpa

El viernes 13 de noviembre, el papa viajará a Chiclayo, donde celebrará una misa en la explanada de las Pampas de Pimentel. También sostendrá encuentros con representantes de la Iglesia y del mundo universitario y visitará la capilla San Óscar A. Romero.

El sábado 14, participará en el rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María y en una misa en Santa Cruz de Succhabamba. Además, participará en un encuentro de oración con la comunidad católica por la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo.

El domingo 15 de noviembre, León XIV llegará a Cusco para reunirse con fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman. Luego rezará el Ángelus en la explanada frente a la Basílica Catedral de la ciudad.

Ese mismo día viajará a Pucallpa, donde se reunirá con misioneros, misioneras y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao. Posteriormente, celebrará una misa en la Villa Deportiva Regional de Ucayali.

Despedida en Lima

El lunes 16 de noviembre, el pontífice visitará la casa de acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, donde saludará a trabajadores y residentes.

La visita concluirá con una misa en la Base Aérea Las Palmas y una ceremonia de despedida en la Base Aeronaval del Callao. A las 13:45 horas, el papa partirá en avión con destino a Roma.

La visita apostólica de León XIV al Perú fue declarada de interés nacional mediante la Resolución Suprema N.° 132-2026-RE, en el marco de su recorrido pastoral por cuatro ciudades del país.

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