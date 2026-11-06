Imagen del Señor de los Milagros volverá a Las Nazarenas tras misa en Las Palmas. (Foto: Andina)
Imagen del Señor de los Milagros volverá a Las Nazarenas tras misa en Las Palmas. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La sagrada imagen del Señor de los Milagros retornará al Convento de las Nazarenas el lunes 16 de noviembre, luego de la misa que presidirá el papa León XIV en la Base Aérea de Las Palmas, como parte de su visita apostólica al Perú. El recorrido procesional comenzará a las 4:00 p. m. y se prevé que llegue a su destino alrededor de las 8:00 p. m.

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